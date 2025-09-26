Les Lakers auraient refusé une prolongation de contrat à LeBron James cet été

Au cours de la dernière intersaison, LeBron James a activé sa player option pour rester une année supplémentaire aux Lakers avant d’être agent libre en 2026. Mais visiblement, le King espérait autre chose sur le front des négociations…

Un contrat d’un an avec une player option sur la saison 2026-27, voilà ce que LeBron James aurait demandé aux Lakers cet été. Une manière pour lui de se laisser toutes les options ouvertes pour sa fin de carrière, tout en ayant dans sa poche arrière la possibilité de réaliser une saison supplémentaire à Los Angeles, probablement au salaire maximum.

Sauf que les Lakers auraient dit non.

Si l’on en croit l’insider de Bleacher Report Yaron Weitzman, plutôt bien informé puisqu’il vient de sortir un bouquin sur la relation entre LeBron et les Lakers (« A Hollywood Ending : The Dreams and Drama of the LeBron Lakers »), la franchise de Los Angeles n’a en effet jamais offert un nouveau contrat au King.

The Los Angeles Lakers reportedly DECLINED LeBron James’ desire for an extension this offseason 🤕

LeBron proceeded to pick up his player option when it became clear they wouldn’t extend him…

(via Yaron Weitzman) pic.twitter.com/AnGea3tLqw

— Basketball Forever (@bballforever_) September 25, 2025

LeBron James n’est pas vraiment habitué à ce qu’on lui dise non. Et ce n’est probablement pas un hasard si Rich Paul (agent de LBJ) a lâché ce communiqué fin juin, qui a fait beaucoup de bruit au moment de sa publication.

« LeBron veut jouer le titre. Il sait que les Lakers se construisent pour l’avenir. Il le comprend, mais il accorde de l’importance à une chance réaliste de remporter le titre. […] Nous comprenons la difficulté de gagner tout de suite tout en préparant l’avenir. Nous voulons évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. »

Alors que Luka Doncic a été prolongé avec un contrat max et représente logiquement la nouvelle priorité du projet Lakers, LeBron James ne se sent peut-être pas apprécié à sa juste valeur à Los Angeles. Et ce communiqué de Rich Paul serait donc en quelque sorte une façon de contre-attaquer, histoire de reprendre les devants sur le dossier et contrôler la narrative à travers une communication mûrement réfléchie.

Reprendre les commandes, contrôler la narrative, c’est un exercice dans lequel LeBron James et Rich Paul sont devenus des spécialistes au fil des années. Quelques semaines plus tard, lors de la Summer League de Las Vegas, l’agent du King a déclaré publiquement que son client n’a jamais demandé d’extension avec les Lakers. Permettez-nous d’en douter…

Cap Lakers never offered extension and lebron never asked for one pic.twitter.com/lH8Jxqy7AH

— Coop (@Coopthemaverick) September 25, 2025

Hier, lors d’une conférence de presse du manager des Lakers Rob Pelinka et du coach J.J. Redick, le sujet LeBron est évidemment arrivé sur la table. Et Pelinka a mis les formes.

« La première chose que nous voulons faire concernant LeBron et son avenir, c’est simplement lui accorder un respect absolu pour qu’il puisse choisir avec sa famille combien d’années il va continuer à jouer. Il a mérité ce droit. Nous aimerions beaucoup que LeBron termine sa carrière chez les Lakers. Ce serait une histoire positive. »

Rob Pelinka aimerait voir LeBron finir sa carrière aux Lakers, certes, mais selon les conditions de sa franchise. Une franchise où LeBron (40 ans) n’est plus au centre de toutes les préoccupations…