Sale nouvelle pour Philadelphie. Jared McCain, sophomore déjà abonné à l’infirmerie, s’est de nouveau blessé. Après une saison rookie stoppée net par un ménisque capricieux, le jeune arrière doit remettre le frein. Cette fois, c’est le pouce droit qui lâche. Déchirure du ligament ulnaire, la tuile parfaite pour un joueur qui vit avec la balle en main.

Le scénario pique d’autant plus que McCain était attendu en pleine forme pour le camp d’entraînement. Son tir, sa créativité et son énergie devaient booster la rotation. Philadelphie comptait sur lui pour électriser la second unit, avec ce rôle de dynamiteur capable de chauffer la salle en deux minutes.

Mais problème : l’UCL du pouce a lâché lors d’un entraînement banal. Les médecins parlent de quatre à six semaines, mais rien n’est sûr. Une opération reste possible, ce qui repousserait encore le retour. À Philly, on a déjà ce goût amer de déjà-vu. L’an dernier, McCain avait disparu trop vite après quelques promesses.

Breaking: Jared McCain suffered a UCL tear in his right thumb during a workout Thursday, the 76ers announced.

McCain and the team are consulting with specialists on next steps. pic.twitter.com/2usd8JkulE

— ESPN (@espn) September 25, 2025

Pour un jeune joueur, enchaîner deux pépins physiques de suite, c’est tout sauf idéal. La NBA n’attend pas et la concurrence interne ne pardonne jamais. VJ Edgecombe, Quentin Grimes ou d’autres vont forcément gratter des minutes, pendant que McCain enchaînera les séances de kiné. Le train ne s’arrête pas en NBA, même quand un wagon reste à quai.

Côté fans, la frustration est énorme. On attendait déjà de savoir si McCain pouvait enfin devenir ce rayon de soleil en sortie de banc. On se retrouve à calculer les semaines, à surveiller les communiqués médicaux, à scruter chaque déclaration du staff. Trop tôt pour crier au flop, évidemment, mais trop tard pour ignorer le parfum de fragilité.

Jared McCain before getting injured last season:

— 1st in points by a rookie

— 4th in assists by a rookie

— 1st in threes by a rookie

— 2nd in points by a 76er

— 3rd in assists by a 76er

— 1st in threes by a 76er

Averaged 15.3 PPG on 46/38/88% splits. pic.twitter.com/VJb2xEJY0O

— StatMuse (@statmuse) September 25, 2025

Philadelphie perd encore un jeune talent prometteur avant même le début officiel de la saison. McCain n’a pas dit son dernier mot, mais les Sixers savent déjà que son intégration va prendre du retard. Quand on veut s’installer en NBA, chaque semaine compte. Pour Jared, l’horloge tourne encore, et pas dans le bon sens.