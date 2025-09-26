Les Lakers ont prolongé leur coach J.J. Redick

Arrivé sur le banc des Lakers l’an dernier, J.J. Redick a plutôt convaincu lors de sa première saison à Los Angeles. La preuve, il vient d’être prolongé par la franchise de la Cité des Anges.

C’est l’insider Dave McMenamin, qui suit les Lakers de près pour ESPN, qui a annoncé la nouvelle. Aucune info n’a filtré sur les termes de cette prolongation de contrat, mais on rappelle qu’il reste trois saisons sur le contrat actuel de Redick.

Le fait que le coach soit prolongé par les Lakers alors qu’il est d’ores et déjà lié à l’équipe jusqu’en 2028 est un gros signe de confiance de la part des dirigeants Rob Pelinka et de Jeanie Buss.

« Nous pensons que c’est un entraîneur exceptionnel qui nous aide vraiment à définir la culture d’excellence des Lakers. […] Je pense que le fait d’avoir un plan sur le long terme est utile pour construire cette équipe et aller de l’avant. » – Rob Pelinka

Lakers HC JJ Redick has signed an extension with after one year with the franchise, GM Rob Pelinka announced Thursday. pic.twitter.com/BKqwkosXVM

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 25, 2025

Lors de sa première saison sur le banc des Lakers, J.J. Redick a montré sa capacité d’adaptation en trouvant un bel équilibre autour du nouveau duo Luka Doncic – LeBron James, et ce malgré le manque cruel d’intérieurs dans l’effectif. Un manque cruel qui a fini par coûter très cher au premier tour des Playoffs face aux Wolves, les Lakers tombant de haut (4-1) après avoir terminé troisièmes de l’Ouest (50 victoires).

L’élimination prématurée des Lakers a forcément sonné comme une grosse déception, J.J. Redick n’étant pas irréprochable sur la série. Mais avec une année d’expérience en poche, un Luka beaucoup plus en forme cette année et l’arrivée d’un vrai pivot (Deandre Ayton), Redick a les outils pour faire mieux en 2026.