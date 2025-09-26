Nolan Traoré, quelle place dans la rotation des Nets cette saison ?

Rookie fraichement débarqué chez les Nets, Nolan Traoré a une belle carte à jouer à Brooklyn. Si la compétition au poste de meneur s’annonce rude, il est capable de prendre l’ascendant grâce à ses qualités physiques et techniques. Le défi est de taille, la récompense l’est aussi.

Le poste de meneur est, d’une certaine manière, assez ingrat. Il faut beaucoup porter la balle, parfois réfréner son instinct de scoreur pour mettre en valeur les autres. Une vraie mission d’altruisme et de vision. Pourtant, en NBA, le concept du meneur est porté à un niveau autre qu’en Europe, avec un panel de responsabilité très large qui implique d’être bon dans absolument tous les domaines.

À la création, en organisant le jeu avec responsabilité, mais aussi de manière plus offensive, en exploitant les failles et en s’ouvrant le cercle. En défense, il doit être capable d’empêcher son adversaire de mettre en place ses pions. Nolan Traoré est certes un rookie, mais devra cocher toutes les cases pour s’imposer durablement chez les Nets.

La saison qui commencera dans quelques semaines sera un grand défi pour le tricolore : avec Ben Saraf, et Egor Demin, ce ne sont pas moins de trois meneurs qui se disputeront du temps de jeu pour pouvoir progresser. La tâche s’annonce complexe.

Nolan a montré, notamment en Summer League, qu’il était très dangereux sur le premier appui. Sans parler de l’utiliser pour jouer tous les contre-pieds possibles, cela peut être la source de nombreux décalages pour amener des situations de tir. Oui, car l’autre arme majeure de Nolan, c’est la vision de jeu. Savoir donner au bon endroit, au bon moment.

Le seul point d’interrogation est de savoir comment tous ces atouts vont se transposer face à une opposition NBA. Non seulement dans l’impact physique, mais également face à des défenseurs aguerris, qui ont beaucoup d’expérience. Dans tous les cas, un passage par la G League n’est pas à exclure, pour gagner en temps de jeu et en confiance. Et attention, il ne s’agirait pas du tout d’une punition.

Ce que l’on attend donc de Nolan ? Être une option importante à la mène. Peut-être pas titulaire, mais avec un temps de jeu significatif et des apports de même nature. Faut-il tenter une comparaison ? Allez, on se mouille en citant Brandin Podziemski, qui a bien cartonné lors de sa première saison avec les Warriors, et terminé 5e au classement du rookie de l’année.