Source image : montage TrashTalk via YouTube

C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. On file aujourd’hui à Brooklyn, où les Nets sont toujours en transition, sans vraies certitudes sur le projet à venir.

Ce que TrashTalk avait annoncé

15 victoires pour Alex, 16 pour Bastien et une dernière place à l’Est des deux côtés. Bref, des attentes assez limitées autour d’un tank annoncé. Personne ne voyait Brooklyn surprendre son monde.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Si on était très pessimistes en avant saison pour les Nets, le début d’exercice n’a pas été si mauvais du côté de Brooklyn, sous l’impulsion de l’arrivée de Jordi Fernandez sur le banc. Les hommes au maillot noir ont squatté le Top 8 de l’Est jusqu’à l’approche des fêtes de Noel, grâce notamment à un collectif surprenant et un Dennis Schröder de retour à son meilleur niveau en tant que starter.

Tout a ensuite volé en éclats avec les transferts de Dennis la malice vers Golden State mais aussi Dorian Finney-Smith aux Lakers. L’occasion pour les fans des Nets de retrouver D’Angelo Russell, l’ancien chouchou du Barclays Center, même si on peut s’étonner des contreparties obtenues à chaque fois par Sean Marks. Lui aussi annoncé sur le départ, Cam Johnson n’a finalement pas trouvé preneur. Ben Simmons a lui enfin disparu des livres de compte après son buyout.

Avec deux précieux vétérans en moins et un Cam Thomas abonné aux blessures cette saison, il valait mieux ne pas trop espérer pour la suite et Brooklyn a logiquement retrouvé une place plus en adéquation avec son statut, dans la partie basse de l’Est. Petite mention cocorico également avec Killian Hayes qui a fait un passage rapide par la franchise entre ses belles perfs en G League.

Rare moment de célébration cette saison, le retrait du maillot de Vince Carter. Quitte à ne prendre aucun plaisir avec les joueurs du moment, autant repartir sur de la nostalgie.

Objectif Draft assumé pour Brooklyn mais on se demande quand même dans quelle direction va la franchise, sans vrai leader pour porter le projet. La belle enveloppe disponible pour la Free Agency 2025 pourrait aider à répondre à cette question.

La saison des Nets en quelques articles

L’image de la saison

D’Angelo Russell avec un maillot de Brooklyn et non, nous ne sommes pas en 2018. Sean Marks a profité du transfert de Dorian Finney-Smith vers L.A. pour rapatrier l’un des anciens chouchous des fans. Si le joueur s’est dit ravi de revenir, pas sûr qu’il incarne vraiment l’avenir à Big Apple.

Pourquoi on peut sourire

Un bon coach qui demande juste du matos (et du temps) pour pouvoir bosser, un 8ème pick de Draft qui arrive pour la promotion 2025 et surtout une belle flexibilité salariale pour se positionner sur des agents libres dans les prochains mois. Brooklyn continue de manger son pain noir en attendant des jours meilleurs. On a vu dans le passé que la franchise avait la capacité d’attirer des noms, reste à mettre en place le bon cadre pour redevenir une place forte.

Pourquoi on peut faire la gueule

Beaucoup d’incertitudes sur le projet Brooklyn. Qui incarne vraiment la tête d’affiche ? Cam Johnson semble condamné au départ à court ou moyen terme, Cam Thomas (libre cet été) parait lui un peu tendre pour vraiment prendre le lead. Les Nets n’ont pu récupérer que le 8ème choix à la Draft, les principaux noms seront partis. Il va pas falloir se tromper à la Free Agency.

Et la suite ?

Ce roster est beaucoup trop moyen pour viser quoique ce soit, on s’attend à voir débarquer un nouveau joueur d’impact cet été, un profil jeune star avec l’envie de prouver sa valeur genre Jonathan Kuminga. Sean Marks joue gros sur cette intersaison, il doit prouver qu’il a un plan clair pour le futur projet des Nets, avec une ou plusieurs décisions fortes cet été.

Source stats : TrashTalk