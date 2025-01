Les Nets ont retiré le maillot de Vince Carter !

Quelques semaines après les Raptors, ce sont les Nets qui ont retiré le maillot de Vince Carter cette nuit. Vinsanity a passé quasiment cinq saisons dans le New Jersey entre 2004 et 2009. L’instant émotion du jour !

Vince Carter – tout juste entré au Hall of Fame – fait désormais partie des rares joueurs à avoir son maillot retiré dans deux franchises différentes.

Après avoir mis Toronto sur la carte NBA durant ses premières années dans la Grande Ligue, Carter a enflammé East Rutherford (New Jersey) avec ses gros tomars et ses cartons offensifs. Aux côtés du meneur Jason Kidd, VC a relancé une carrière qui battait de l’aile chez les Raptors, aidant par la même occasion les Nets à rester une équipe ambitieuse de la Conférence Est. New Jersey a participé trois fois aux Playoffs sous l’impulsion de son trio Kidd – Carter – Richard Jefferson, avec dans le lot deux qualifications en demi-finale de conférence.

Carter est le troisième meilleur scoreur de l’histoire de la franchise derrière Brook Lopez et Buck Williams (8 834 points), et est le joueur à avoir marqué le plus de points en une saison (2 070 en 2006-07).

Vince Carter est devenu le septième joueur des Nets à avoir son maillot retiré, après Drazen Petrovic (3), Jason Kidd (5), John Williamson (23), Bill Melchionni (25), Buck Williams (52) et bien évidemment Julius Erving (32). Ce dernier, véritable légende NBA et idole de Vince Carter, était présent à la cérémonie cette nuit pour introduire VC. Forcément, l’émotion était de mise.

“C’est vraiment quelque chose que ma famille et moi chérirons à jamais. C’est fou d’être le septième numéro à monter. C’est un honneur d’être là-haut avec vous, messieurs. Le numéro 15 Carter va monter, mais nous allons monter ensemble.” – Vince Carter

