De retour depuis deux matchs, Franz Wagner a véritablement explosé dans le dernier quart-temps face aux Pistons cette nuit. Il a même égalé un record de franchise pour l’occasion.

Pendant trois quart-temps, Franz Wagner ressemblait à un joueur qui revenait tout juste d’une absence de plusieurs semaines. Il n’avait marqué que 7 points à 1/12 au tir.

Et puis il a explosé.

Dans le dernier quart, l’ailier allemand a planté 25 points à 9/10 au tir dont 4/4 du parking ! Franz a ainsi égalé Tracy McGrady pour le plus grand nombre de points marqués par un joueur du Magic sur un quart-temps et – avec l’aide de son pote Paolo Banchero (32 points) – a porté Orlando vers la victoire face à Detroit (121-113).

A FRANZ TAKEOVER 😤

Franz Wagner went off for 25 in the 4th quarter on 9-10 shooting 🔥

32p, 7a, 4 3PM in the @OrlandoMagic W.

Source texte : NBA