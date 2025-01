Décidément, les Mavericks sont maudits en ce début d’année. Possédant une infirmerie déjà bien remplie et privé du pivot Dereck Lively II, Dallas vient de perdre l’intérieur Maxi Kleber pour une période prolongée.

L’Allemand souffre en effet d’une fracture du pied, si l’on en croit ESPN. Il s’est blessé face aux Celtics cette nuit (11 minutes de jeu seulement). Si on sait que Kleber sera réévalué dans une semaine, aucune information n’a été donnée concernant la durée de son absence à venir. Spoiler, elle sera longue.

Another injury blow to Dallas: Mavericks forward Maxi Kleber has suffered a broken right foot and is sidelined for an extended period, sources tell me and @espn_macmahon. pic.twitter.com/6KaEDU5ikL

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2025

Alors que les Mavs espèrent un retour de Luka Doncic avant le All-Star Break (mi-février), ils seront décimés dans la raquette pour plusieurs semaines. On rappelle que Dereck Lively II est forfait 2 à 3 mois à cause d’une fracture à la cheville et que Dwight Powell – touché à la hanche – n’a pas joué depuis mi-janvier.

“On a un trou énorme (dans la raquette). C’est dur. Je n’ai jamais vu ça, et cela ne va pas s’arranger.” – Jason Kidd, coach des Mavs

Daniel Gafford fait tout ce qu’il peut pour compenser la perte de ses coéquipiers de la raquette, lui qui cartonne depuis une dizaine de jours (19 points et 11 rebonds de moyenne). Mais Dallas risque de souffrir à l’intérieur, et ce malgré la présence de mecs polyvalents sur le frontcourt (P.J. Washington, Naji Marshall…).

Toujours selon les sources d’ESPN, les Mavs vont essayer de recruter un ou plusieurs intérieurs pour faire face à cette hécatombe et limiter la casse, eux qui sont désormais neuvièmes de l’Ouest (24 victoires – 22 défaites) après une nouvelle défaite contre Boston cette nuit. Pour rappel, la NBA Trade Deadline est fixée au 6 février prochain.

Source texte : ESPN