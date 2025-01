Dereck Lively II forfait 2 à 3 mois à cause d’une fracture au pied !

Déjà pas mal plombés par les blessures ces derniers temps, les Mavericks viennent d’apprendre une très mauvaise nouvelle. Ils seront privés de Dereck Lively II potentiellement jusqu’à la fin de la saison régulière !

Dallas n’avait pas besoin de ça.

Restant sur neuf défaites en douze matchs et toujours privés de Luka Doncic, les Mavs vont désormais devoir faire sans Dereck Lively II pour une période prolongée. L’insider Shams Charania (ESPN) indique en effet que le pivot de Dallas sera absent deux à trois mois à cause d’une petite fracture au pied.

Pour rappel, Lively II restait sur trois forfaits consécutifs à cause d’une entorse à la cheville droite.

Lively, who has been sidelined since Jan. 14, has developed into a Mavs‘ cornerstone as the starting center. He has averaged 9.1 points, 7.8 rebounds, 2.6 assists and 1.7 blocks per game — and is now set to miss multiple months. https://t.co/wI8pSzX7B5

Les Mavericks perdent là un élément essentiel de leur raquette, qui apporte habituellement une grosse présence au rebond ainsi qu’une belle dimension athlétique des deux côtés du terrain. En 32 matchs cette saison, 25 comme titulaire, Lively II tourne à 9,1 points, 7,8 rebonds, 1,7 contre et même 2,6 passes, le tout à 70% au tir en 24 minutes de moyenne.

Sans lui, Dallas va devoir s’appuyer peut-être plus que jamais sur Daniel Gafford, qui était récemment dans les rumeurs de transfert. Avec cette blessure, les Mavs vont le garder précieusement au chaud en espérant qu’il performe comme face aux Hornets lors du MLK Day (31 points, 15 rebonds, 7 contres) ou quelques jours plus tôt face aux Pels (27 points, 12 rebonds)

Sans Doncic, sans Lively et avec de nombreux éléments de la rotation qui figurent actuellement sur l’injury report (Quentin Grimes, Jaden Hardy, Dante Exum, Naji Marshall, Dwight Powell, Klay Thompson), les Mavericks vont clairement devoir s’accrocher.

Dallas affiche actuellement un bilan de 23 victoires pour 20 défaites, synonyme de septième place à l’Ouest.

Source texte : ESPN