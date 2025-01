Les Bulls espèrent pouvoir animer un minimum cette trade deadline 2025 avec plusieurs joueurs sur le marché tels que Zach LaVine, Nikola Vucevic ou encore Patrick Williams, mais trouveront-ils preneur ?

Enfin la fin du ventre mou ?

Depuis plusieurs saisons, le constat est le même à Chicago : on arrive à la trade deadline et les Bulls sont dans le ventre mou de l’Est. Trop forts pour espérer tanker et trop nuls pour espérer faire un run de Playoffs.

Tous les ans donc, on se demande si les Taureaux vont repartir des bases nouvelles histoire de redevenir compétitifs dans quelques années.

Cette saison ne fait pas exception puisque Chicago est 10ème de l’Est. Comme chaque année, les fans prient pour qu’un tournant soit pris histoire de pouvoir espérer à nouveau.

Comme tous les ans également, les fans risquent bien d’être déçus et cette saison encore plus que les précédentes. En cause : le premier tour de la Draft 2025. Il est dans l’aéroport pour faire un vol, direction San Antonio, mais le départ pourrait bien être avorté.

Dit d’une autre manière, il est protégé 1-10, c’est-à-dire que s’il tombe entre la première et la dixième place de la prochaine Draft, il restera à Chicago, sinon il filera à San Antonio.

Connaissant la situation des Bulls, il serait logique de vouloir transférer ses meilleurs joueurs pour tenter de conserver ce pick et poser les premières pierres d’un avenir sain.

Ce raisonnement n’est clairement pas dans les ambitions de Chicago.

“Nous ne voulons pas rester dans le ventre mou. Nous devons regarder la totalité de l’effectif et se demander quels sont ceux qui pourraient nous aider à sortir du milieu de tableau et à aller de l’avant. Je pense que nous avons des gars qui ont un esprit de compétitivité et j’aime ça.” Billy Donovan

Si le coach des Bulls ne veut pas jouer le milieu de tableau, c’est pourtant pile-poil la position occupée par Chicago actuellement. Avec 19 victoires pour 25 défaites, Windy City ne peut avoir de hautes ambitions pour la suite de la saison. Par contre, ils ont des joueurs qu’ils pourraient transférer contre des contreparties plus qu’intéressantes.

Zach LaVine va-t-il se trouver un nouveau foyer ?

Washington a réussi à évacuer l’horrible contrat de Bradley Beal, mais Chicago ne parvient pas à se débarrasser de Zach LaVine et pourtant le numéro 8 s’en donne les moyens. Il réalise une très bonne saison à 24 points et 5 passes, mais au-delà de son bilan global, il faut surtout parler de son mois de janvier.

L’ancien meilleur dunkeur de NBA s’est rendu compte que les Bulls n’arrivaient pas à le transférer. Il a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’enchaîner les grosses perfs. Zach LaVine a démarré 2025 avec six matchs consécutifs à plus de 30 points et lors de la dernière sortie de Chicago, il a mis 35 points pour permettre aux Taureaux de faire tanguer les Clippers. Plus largement, en janvier, il tourne à 29 points, 5,5 rebonds et 5 passes à 54% au tir et 45 de loin.

Une campagne de com’ ultra-agressive pour quasiment aucun résultat.

Zach LaVine shines with 35 PTS on 52.4 FG% in the @chicagobulls win!

He’s scored 30+ PTS in 7 of his last 11 games 😤 pic.twitter.com/4Yu1UpFnQk

— NBA (@NBA) January 21, 2025

Malgré ses gros cartons, aucune équipe ne semble s’intéresser à l’ailier de Chicago. Si pendant un temps la rumeur Denver a enflé, depuis, c’est le calme plat.

Si Zach LaVine continue de multiplier les cartons à l’approche de la trade deadline, certaines franchises pourraient se pencher sur son cas et actionner quelques leviers afin de le récupérer.

Nikola Vucevic bientôt sous le soleil de Californie ?

Zach LaVine galère à trouver preneur, mais c’est moins le cas pour Nikola Vucevic. L’intérieur de Chicago réalise lui aussi une très bonne saison à 20 points et 10 rebonds de moyenn avec un récent carton à 40 points face aux Hornets.

Forcément, le Vooch attise la convoitise avec en-tête de file les Warriors. Golden State souhaiterait récupérer le Monténégrin avant la trade deadline. Sauf que les Californiens ne veulent – pour le moment – ni inclure Jonathan Kuminga, ni Andrew Wiggins, ce qui rend tout de suite le transfert plus compliqué.

Chicago ne va pas courir après les Warriors parce qu’il y a un autre prétendant qui pourrait se montrer moins relou à convaincre : les Lakers. Los Angeles cherche des joueurs pour remplir leur raquette avec deux cibles prioritaires, Jonas Valanciunas et Nikola Vucevic. Les Purple & Gold pourraient envoyer le premier tour désiré par Chicago afin de compléter le transfert.

The Lakers and Warriors are viewed as the strongest trade suitors for Nikola Vucevic.

Both teams can match Vucevic’s $20 million salary in talks with the Bulls utilizing various contracts.

Chicago will likely have to end up settling for second-round draft capital on Vucevic. pic.twitter.com/Xc0hnbIT9Y

— Evan Sidery (@esidery) January 13, 2025

Le pivot serait donc le joueur des Bulls le plus facile à bouger et sauf rebondissement de dernière minute, il devrait porter une nouvelle tunique après le 6 février, date de la trade deadline.

Patrick Williams enfin prié de faire ses valises

Si les Bulls pensent encore pouvoir faire un run à l’Est, ils sont lucides sur un point : Patrick Williams est tout au plus un joueur moyen de panier-ballon.

Le cercle infernal de Patrick Williams s’est répété cette saison. On avait des attentes avant la reprise, il n’a pas convaincu sur les premiers matchs, il s’est blessé et les Bulls ont été meilleurs sans lui.

Mieux encore, Chicago s’est trouvé un petit rookie bien sympathique capable de faire le taff à la place de PW : Matas Buzelis. Le jeune Taureau commence à se faire une place plus que sérieuse dans la rotation de Billy Donovan et cela pourrait sonner la fin de l’ère Patrick Williams à Chicago.

Matas Buzelis as a ROOKIE is better than Patrick Williams in his 5th season.

Per 36 Minutes Stats:

Matas Buzelis: 13.7 PPG, 7.3 RPG, 2.3 BPG

Patrick Williams: 12.5 PPG, 5.2 RPG, 1.1 SPG

Make Matas Buzelis the starter. Do the right thing. Develop him!

Cut your losses on PWill pic.twitter.com/cSFNNDL4gK

— Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) January 20, 2025

Du moins, les Bulls l’espèrent. Ils ont enfin mis l’ailier-fort sur le marché des transferts. Plus qu’à trouver un pigeon une équipe qui voudra bien le récupérer. Avec un contrat à 18 millions la saison et des stats en baisse, il risque d’être difficile de trouver une franchise suffisamment généreuse pour le prendre dans son effectif, mais sait-on jamais.

Un nouveau statu-quo aux Bulls ?

À la lecture de cet article, vous aurez bien compris que ça ne se presse pas aux portillons de Chicago. Les joueurs dispos sont peu nombreux et contiennent tous des contraintes. Pour Zach LaVine, c’est son contrat qui freine les négociations. Pour Nikola Vucevic, il y a des interrogations autour de ses capacités défensives. Enfin, pour Patrick Williams, c’est littéralement son niveau intrinsèque qui soulève quelques questions.

Hormis ces trois-là, aucun joueur ne semble être dans les rumeurs de transfert.

Ainsi, il existe un scénario dans lequel les Bulls ne font aucun move pour la quatrième trade deadline consécutive. Si Arturas Karnisovas, le GM de Chicago, s’est souvenu qu’il avait un job l’été dernier quand il a transféré Alex Caruso et Josh Giddey, les Taureaux n’ont plus fait un transfert en cours de saison depuis le 25 mars 2021.

The Chicago Bulls haven’t made an in-season trade since March 25, 2021. Yes, you read that right.

Sitting out a fourth straight deadline – particularly with a pick on the line – would be organizational malpractice.

READ 👇https://t.co/iFkheNJ1P5

— Elias Schuster (@Schuster_Elias) January 16, 2025

Vu l’état du marché de la franchie de l’Illinois, il n’est pas impossible que les Bulls dorment une nouvelle fois pendant cette trade deadline 2025, mais un tel choix ou plutôt l’absence de choix serait un énorme aveu d’échec quant aux ambitions de Windy City.

Source texte : Statsmuse, The Albertan, Chicago Sun Times