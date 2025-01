Petit événement à Los Angeles : Jarred Vanderbilt est sur le point de rejouer au basket. L’ailier-fort des Lakers – absent des parquets depuis quasiment un an – est en effet annoncé sur le retour.

La dernière fois qu’on a aperçu Jarred Vanderbilt sur un terrain avec l’uniforme des Lakers, c’était le… 1er février 2024. La prochaine fois qu’on le verra ? Probablement ce samedi face aux Warriors au Chase Center de Golden State.

C’est en tout cas ce qu’annonce l’insider d’ESPN Shams Charania.

Los Angeles Lakers F Jarred Vanderbilt has been medically cleared to make his season debut on Saturday against the Golden State Warriors on ABC, barring any unforeseen setbacks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FXP9eP4PhC

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2025

S’il vaut mieux rester prudent étant donné l’historique de blessures du bonhomme, Jarred Vanderbilt semble plus que jamais sur la voie du retour, lui qui a récemment réalisé des cinq-contre-cinq et rejoint l’équipe de G League affiliée aux Lakers pour préparer son comeback.

Pour rappel, Vanderbilt a enchaîné les bobos au pied et a dû être opéré durant l’intersaison. Il ne fait aucun doute qu’il sera limité en minutes quand il retrouvera le terrain, mais fouler un parquet représentera déjà une victoire pour lui après avoir passé tant de temps sur le banc à encourager ses copains.

Excellent rebondeur et bon défenseur quand il est en pleine santé, Vanderbilt pourra apporter des choses aux Lakers s’il retrouve un bon niveau dans les semaines à venir.

Source texte : Shams Charania