Victor Wembanyama explique pourquoi il préfère éviter les réseaux sociaux

Invité exceptionnel du JT de TF1 à l’occasion de son passage en France pour les NBA Paris Games 2025, Victor Wembanyama est revenu sur son début de saison et ses impressions devant un large public francophone. L’un des sujets de discussion a été la faible présence de Wemby sur les réseaux. Une manière de se protéger, selon l’intéressé.

Victor Wembanyama est un joueur singulier. Déjà, il ne partage pas les mêmes plaisirs extra-sportifs que la plupart de ses collègues en NBA. Pas de boîtes de nuit, pas de fête, pas de sorties. À la place, des loisirs plus simples, plus individuels, plus reposants : le dessin, les échecs, la lecture. De la lecture de bouquins, pas d’avis foireux sur les réseaux sociaux. Wemby a en effet expliqué ne pas aller sur les réseaux sociaux, bien qu’il puisse comprendre l’idée de se motiver avec les commentaires de détracteurs.

“Même si on se dit toujours que les critiques peuvent nous motiver, je pense quand même que c’est négatif, les mauvais retours à répétition. Je veux protéger mon physique autant que mon mental, donc je m’en éloigne.” – Victor Wembanyama.

Pour des stars NBA, les réseaux sociaux sont un exercice très difficile. D’autant plus dans un pays qui a comme culture reine celle de l’excès. D’autres joueurs se sont à maintes reprises brulé les ailes en utilisant un peu trop légèrement Twitter, par exemple. Oui, on pense à toi, Kevin Durant. Dans nos mémoires, le beef entre Kyle Kuzma et Spencer Dinwiddie est aussi bien placé. Autant d’exemples d’une communication mal contrôlée qui peut affecter les esprits.

Source : TF1