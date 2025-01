Jimmy Butler à nouveau suspendu par le Heat, pour deux matchs

C’est un feuilleton qui commence à être long, et dont on espère qu’il aura un dénouement prochain. Jimmy Butler a de nouveau été suspendu par le Heat, selon Shams Charania. La raison ? Un avion manqué lors d’un déplacement collectif.

Est-ce vraiment surprenant ? Non. Est-ce qu’une autre équipe aurait sanctionné un de ses joueurs majeurs pour le même motif en temps normal ? On en doute assez fort. Est-ce qu’il faut s’attendre à revoir Jimmy Butler avec un maillot du Heat en NBA ? Là encore, grosse interrogation.

The Miami Heat are planning to suspend Jimmy Butler for two games, sources tell ESPN. Butler missed a team flight Wednesday and had plans to join the Heat tonight. Now Miami is keeping him home from its two-game road trip. pic.twitter.com/eABrZ8yv2k

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2025

Après avoir déjà manqué 7 matchs début janvier en raison d’un “comportement faisant tort à l’équipe” selon les mots du Heat, Jimmy Butler manquera cette fois deux déplacements, à Milwaukee puis à Brooklyn. En attendant des jours meilleurs.