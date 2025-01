Face à un Kyrie Irving de gala à 36 points, les Wolves ont eu peur, mais s’imposent 115-114 grâce à une belle performance de Jaden McDaniels.

C’est une équipe de Dallas démunie qui recevait les Wolves. Pas de Luka Doncic, pas de Klay Thompson, pas de Dereck Lively, on pouvait penser que l’opération serait plutôt aisée pour Minnesota d’autant plus que les Mavs étaient dans le dur avant cette rencontre à l’image de ses trois petites victoires sur les 10 derniers matchs, mais c’était compter sur le magicien Kyrie Irving.

Pourtant, en début de match, le meneur texan est peu en vue, tout comme son adversaire du soir, Anthony Edwards. Les deux stars laissent leurs soldats s’exprimer à l’image de ce duel entre Jaden McDaniels et P.J. Washington qui va animer toute cette rencontre.

À l’entame du dernier acte, les Wolves disposent de quatre points d’avance, mais ils décident de passer la seconde pour faire passer cet avantage à 12 unités. Pour tenter de combler ce retard, Kyrie Irving prend feu pour permettre aux siens de revenir au score.

Sauf que les Loups ne paniquent pas et continuent de s’accrocher grâce à un bon passage de Julius Randle qui permet à Minny de reprendre huit longueurs d’avance.

Ce dernier run est le clou dans le cercueil des Mavericks qui, malgré tous les assauts et les tirs depuis Jupiter de Kyrie Irving, ne parviennent pas à revenir au score.

Résultat final : 115-114 en faveur des Loups.

Les Wolves peuvent remercier les 27 points de Jaden McDaniels qui leur a permis de se tirer de ce piège tendu par Dallas.

Kyrie Irving finit à 36 points à 12/21 au tir, 4 rebonds et 9 passes, mais ne repart pas avec la victoire. C’est un nouveau coup d’arrêt pour les Texans qui glissent à la 9ème place de l’Ouest.

Vivement que Luka Doncic revienne…