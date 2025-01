Pendant de longs mois, Shai Gilgeous-Alexander a flirté avec la barre des 50 points sans jamais la franchir. C’est désormais chose faite avec 54 puntos dans la truffe du Jazz.

Si on sentait que Shai Gilgeous-Alexander allait taper la barre des 50 points tôt ou tard cette saison, on n’aurait pas misé sur cette rencontre face au Jazz.

Il faut dire que si SGA doit mettre plus de 50 unités, il faut un match serré face à une équipe qui donne du fil à retordre à l’une des meilleures teams de la Ligue pendant 48 minutes et en théorie, ce match contre Utah devait être une promenade santé pour OKC.

Sauf que la théorie peut parfois différer de la pratique.

Les hommes de Mark Daigneault sont tombés sur une équipe du Jazz très compétitive qui a parfaitement su cibler LA principale faiblesse du Thunder à savoir le secteur intérieur.

Le trio John Collins – Lauri Markkanen – Walker Kessler s’est régalé d’une raquette démunie à cause des absences du Chet Holmgren et d’Isaiah Hartenstein.

Cette rencontre a donc été serrée du début à la fin et Shai Gilgeous-Alexander s’est dit que c’était enfin l’occasion de faire péter son record en carrière.

Shai Gilgeous-Alexander SHOOK Collin Sexton off as he buries the middy for 23 first-half points for the Thunder 😮‍💨pic.twitter.com/BcabiHSfsW

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 23, 2025

Minute après minute, il a disséqué la défense du Jazz avec son jeu à mi-distance dont il a le secret, mais aussi son art pour provoquer des fautes qui peut en agacer certains.

À l’entame du dernier acte, le favori au MVP – pour ne pas dire le futur MVP – a 43 points au compteur. Si la barre des 50 est, évidemment, dans le viseur, SGA ne force pas. Il laisse profiter les copains, mais, bien sûr, quand il doit mettre le ballon dans le panier, il ne tremble pas.

Le franchise player d’OKC passe les 46 points pour établir son nouveau record en carrière, pour finir par dépasser les fameux 50 points, un palier qui lui a tant résisté.

THE FIRST 50-PT GAME OF @shaiglalex CAREER! https://t.co/TxMmnH0PDI pic.twitter.com/DIFcavzvbm

— NBA (@NBA) January 23, 2025

Shai Gilgeous-Alexander finit la rencontre à 54 points à 17/35 au tir, 8 rebonds, 5 passes et la win 123-114 face au Jazz.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER FACE AU JAZZ :

• 54 POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

• 17/35 AU TIR

• 8 REBONDS

• 5 PASSES

• LA WIN FACE AU JAZZ pic.twitter.com/ploH96bZ1T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2025

De quoi ajouter un nouvel élément dans son dossier pour le titre de MVP.