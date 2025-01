Les Cavaliers avaient la victoire, face aux Rockets, au bout du poignet, mais Darius Garland a tremblé aux lancers-francs. Ainsi, Houston s’en sort,109-108.

On savait que cette rencontre entre Cavaliers et Rockets, deux des meilleures équipes de la Ligue, allait proposer du beau basket et on n’a pas été déçu.

La rencontre démarre à fond les ballons avec deux équipes adroites sur le premier quart-temps où les Cavaliers tournent à 54% au tir tandis que les Rockets font mieux avec 55% de réussite.

Ce qui marque sur ce premier acte, c’est surtout le collectif de Houston emmené par le duo Cam Whitmore – Tari Eason qui permet à H-Town d’être en tête après douze minutes grâce à un 25-9 en fin de quart-temps.

À la mi-temps, l’écart est toujours en faveur des Fusées qui ont 7 points d’avance et ce, malgré un Jalen Green qui n’a mis qu’un seul de ses neuf tirs. Seule ombre au tableau d’une première période réussie.

CAM MF WHITMORE. 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/n9N2pFLIch

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 23, 2025

Au retour des vestiaires, c’est Darius Garland qui se sublime pour remettre les Cavaliers dans la rencontre sauf qu’à l’image du premier quart-temps, le duo Whitmore – Eason fait encore parler de lui pour offrir aux Rockets 11 longueurs d’avance avant l’ouverture du dernier acte.

Les Cavs décident enfin de montrer pourquoi ils sont la meilleur équipe de la Ligue. Ils serrent la vis en défense tout en continuant de dérouler en attaque. Ainsi, on assiste à un incroyable trou d’air côté Houston où pendant plus de sept minutes, les Fusées ne parviennent pas à faire rentrer le ballon dans le cercle.

Avec une telle avance, il est logique que Cleveland passe devant et direction la fin de match ou dit autrement, place à l’heure du drame.

Le score est à égalité alors qu’il ne reste que quelques secondes à jouer. Alperen Sengun se retrouve sur la ligne des lancers francs et il ne tremble pas pour offrir deux points d’avance aux Fusées.

Les Cavs se retrouvent avec la balle de match en main et Tari Eason – pourtant très bon jusqu’ici – pète un plomb et fait faute à 3-points sur Darius Garland.

On va reformuler la dernière phrase : Tari Eason a offert trois lancers francs à un mec qui tourne à 90% sur la ligne.

Après review, il s’agit même d’une faute flagrante. Côté Cleveland, on sourit. Darius Garland ne rate ses lancers que lors des soirs de pleine lune.

Normalement, c’est une victoire assurée.

Alors oui, mais non.

Mystérieusement, Darius Garland tremble aux lancers et ne réussit qu’une seule de ses trois tentatives. Il ne parvient pas à égaliser et encore moins à offrir la victoire aux siens.

Darius Garland CHOKED. 😬pic.twitter.com/QkRObWH6i2

— NBACentel (@TheNBACentel) January 23, 2025

Houston a eu chaud, mais les Fusées s’imposent 109 – 108 et ne quittent pas la deuxième place de l’Ouest.