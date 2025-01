Les Chicago Bulls devraient faire partie des plus grands animateurs de la Trade Deadline cette année … mais on le disait déjà la saison dernière. Toujours est-il que Patrick Williams, l’ailier-fort titulaire de l’équipe, serait disponible pour un transfert !

Depuis son arrivée en NBA, il y a un cycle dans la saison de Patrick Williams et des Chicago Bulls. D’abord, l’ailier fort est titulaire et ne convainc pas complètement, ensuite il se blesse et son équipe joue mieux. Il revient et montre quelques performances intéressantes, redonnant de l’espoir à ses supporters. Il baisse un petit peu en régime et est remplacé dans le 5 majeur par un joueur plus petit comme Alex Caruso ou Javonte Green. Enfin, il redevient mystérieusement titulaire sur les tous derniers matchs de la saison et ne gagne pas en influence.

Cette année 2025 marque peut-être la fin de ce cercle parfois vertueux, souvent vicieux. Le quatrième choix de la Draft 2020 est, selon, Joe Cowley, journaliste pour Chicago Sun Times, disponible sur le marché des transferts et pourrait bien faire ses valises avant la Trade Deadline.

Add Patrick Williams to the growing list of the Bulls trade block, as a source said the front office feels he now needs a change of scenery. The problem – Too little, too late once again.

Read it:https://t.co/odNz5TroLO

— Joe Cowley (@JCowleyHoops) January 18, 2025

De nombreuses rumeurs autour de Zach LaVine et Nikola Vucevic résonnent ces dernières semaines. Arturas Karnisovas pourrait, peut-être, enfin appuyer sur le bouton rouge après avoir fait un premier “tri” cet été avec les transferts de DeMar DeRozan et Alex Caruso. Des années que le projet est terminé sur le terrain, il est temps qu’il le soit dans les vestiaires.

Patrick Williams a globalement déçu dans l’Illinois depuis le début de sa carrière, mais il reste un défenseur correct et un shooteur adroit sur le peu de munitions que lui-même s’octroie. Dans un autre environnement que Chicago, peut-être parviendra-t-il à rebondir comme l’a fait un Lauri Markkanen avant lui !

Source texte : Joe Cowley