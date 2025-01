La NBA Rivals Week 2025 commence : la présentation complète !

Depuis 2022, une semaine de janvier est dédiée au renforcement des rivalités dans la Grande Ligue, la NBA Rivals Week. Que ce soit des équipes qui ne s’aiment pas ou des joueurs souvent mis en comparaison, ils ont toutes les chances de se jouer lors du premier mois de l’année. Et en 2025, ces sept jours de compétition sont marqués par 10 affiches, toutes en antenne nationale.

Mardi 21 janvier

Nets – Knicks / 1h30 sur TNT

Le duel de New York pour bien lancer la fête. Même si vu le niveau actuel de Brooklyn, on est, sur le papier, pas sur l’affiche la plus équilibrée ou excitante de la semaine.

Nuggets – Sixers / 4h sur TNT

Qui est le meilleur pivot du monde entre Nikola Jokic et Joel Embiid ? Une question qui a animé les débats des dernières saisons en NBA. Désormais, le Serbe semble avoir fait l’unanimité, mais son rival de Philly a une chance de faire à nouveau douter ceux qui ne sont pas complètement convaincus.

Mercredi 22 janvier

Mavericks – Timberwolves / 1h30 sur ESPN

La revanche des dernières Finales de la Conférence Ouest ! Malheureusement, entre la blessure de Luka Doncic et le trade de Karl-Anthony Towns, le casting ne sera pas tout à fait le même cette année !

Kings – Warriors / 4h sur ESPN

Une affiche qui ne déçoit jamais ces dernières années. À chaque fois que les deux équipes californiennes se rencontrent, le score reste serré jusqu’à la fin et une folie se passe au buzzer. On souhaite la même chose ce mercredi.

Jeudi 23 janvier

Bucks – Heat / 1h30 sur TNT

La match-up est récurrente en Playoffs ces dernières saisons. Souvent, les deux franchises ont dû croiser le fer pour accéder aux plus hautes luttes de NBA. Battre l’autre, c’est un signe de bonne santé. Même si en 2025, Miami semble plus friable que jamais.

Lakers – Celtics / 4h sur TNT

Une Rivals Week sans la rivalité la plus marquante de l’histoire de la NBA, ce ne serait pas sérieux. Adam Silver et ses associés n’ont pas fait cette erreur, les deux plus grandes franchises lutteront en milieu de semaine.

Vendredi 24 janvier

Grizzlies – Pelicans / 2h sur NBA TV

La bataille de la Draft 2019 entre Ja Morant et Zion Williamson. Deux hommes qui semblent être amis plus que rivaux. Encore faudrait-il qu’ils se rencontrent sur les parquets plus souvent pour ça … Il n’empêche que les actions spectaculaires pourraient pleuvoir.

Samedi 25 janvier

Timberwolves – Nuggets / 21h sur ABC

Deuxième fois que ces deux équipes sont sur le pont dans cette Rivals Week, et après les dernières Finales de Conférence, ce sont les dernières demi-finales de Conférence Ouest qui sont à l’honneur. Anthony Edwards face à Nikola Jokic … c’est reparti !

Mavericks – Celtics / 23h30 sur ABC

En somme, il ne manquait plus que la revanche des dernières Finales NBA. Cette Rivals Week a une forte odeur de Playoffs 2024. Est-ce que les hommes de Joe Mazzulla triompheront de la même façon ?

Warriors – Lakers / 2h30 sur ABC

La dernière affiche de cette semaine spéciale est une nouvelle guerre californienne. Deux franchises aux immenses fanbases, de quoi espérer une ambiance électrique dans la Baie. Stephen Curry contre LeBron James, c’est une belle manière de terminer en apothéose.