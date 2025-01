Les Portland Trail Blazers connaissent une saison très compliquée, mais une bonne nouvelle inattendue donne le sourire aux fans depuis quelques rencontres. Scoot Henderson, le troisième choix de la Draft 2023, réalise enfin des performances à la hauteur de sa réputation.

Le 10 janvier, face aux Dallas Mavericks, Scoot Henderson est parvenu à passer la barre des 20 points pour la deuxième fois de sa saison. Une performance satisfaisante, mais qui ne promettait pas forcément des progrès si soudains. Encore moins après le match suivant contre Miami au cours duquel le Sophomore n’a rentré qu’un seul de ses six shoots.

Sauf que depuis, celui qui était le rival de Victor Wembanyama avant l’entrée en NBA a pris le taureau par les cornes. Une série de quatre rencontres réussies qui fait beaucoup de bien à son équipe et permet, pour la première fois, d’envisager peut-être un joli futur pour lui dans la Grande Ligue.

39 points (13/18 au tir), 6 passes, 4 rebonds et 2 interceptions en 39 minutes contre les Nets

16 points (6/14), 6 passes et 2 rebonds en 32 minutes contre les Clippers

21 points (6/11), 11 passes, 5 rebonds et 3 contres en 31 minutes contre les Rockets

25 points (8/15), 8 passes, 7 rebonds et 2 interceptions en 38 minutes contre les Bulls

Blazers guard Scoot Henderson is averaging 25.2 points and 7.7 assists the past four games.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 20, 2025

L’ancien joueur de la G League Ignite Team montre toujours ses qualités de vitesse et de percussion. Mais, désormais, il est aussi capable d’avoir de l’adresse de plus loin et surtout, il maîtrise mieux son corps et ses finitions proche du panier. Le jeu semble s’être un petit peu ralenti, et il a gagné en confiance.

“Je sais qui je suis. Un dog, je suis un dog.”

“I know who I am… a dog.”

Scoot kept it simple when talking about his recent hot stretch (101 PTS in last 4 games) 🐕 pic.twitter.com/ZB8nsrXBIJ

— NBA (@NBA) January 20, 2025

Parmi ces quatre rencontres, il y en a eu deux face à Chicago et Brooklyn, deux des pires équipes de toute la Ligue. Pour que tout le monde puisse prendre très au sérieux les progrès du meneur de jeu des Blazers, il faut qu’il réalise des performances similaires face à des plus grosses écuries de la Grande Ligue. Toujours est-ils que ce niveau de jeu reste extrêmement encourageant.

Portland dispose d’une armée de jeunes joueurs et la hiérarchie a du mal à se mettre en place. Scoot Henderson veut prendre cette place de leader du projet, en compagnie peut-être de Shaedon Sharpe. Cette belle série va-t-elle pousser le management à agir dès la Trade Deadline en envoyant Anfernee Simons loin de l’Oregon ? Rien n’est moins sûr, mais pour la première fois, le numéro 00 montre que ce ne serait pas fou de lui faire de la place.