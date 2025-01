Alors que le Heat restait sur trois défaites consécutives, Miami a réagi avec la manière hier soir face aux Spurs. Des deux côtés du terrain, les hommes d’Erik Spoelstra ont dominé la bande de Victor Wembanyama. L’un des grands acteurs de ce succès ? Le pivot rookie Kel’el Ware, qui a été associé à Bam Adebayo.

25 points, 8 rebonds, 2 contres à 10/19 au tir, avec un +/- de +27.

Sans aucun doute, l’homme du match côté Heat hier se nomme Kel’el Ware. Le rookie – sélectionné en 15e position de la Draft NBA 2024 pour jouer le rôle de doublure de Bam Adebayo – a sorti son meilleur match en carrière alors qu’il y avait Victor Wembanyama en face.

Déjà séduisant lors de ses dernières sorties, Ware a fait étalage de ses qualités athlétiques et de finisseur, enchaînant les tomars sur des caviars de ses coéquipiers.

One of the best games of @KelelWare‘s young career.

Here’s what happened ⤵️ pic.twitter.com/lvYWDmwIPM

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 19, 2025

Mais en plus de la belle performance du garçon, un autre élément a marqué les esprits à Miami : Ware a passé 13 de ses 34 minutes avec Bam Adebayo sur le parquet, entre le deuxième et le troisième quart-temps (Kel’el a commencé la deuxième mi-temps dans le cinq). Le score du match sur la période ? Il est passé de 39-32 en faveur des Spurs à… 68-52 pour Miami. Si vous savez bien calculer, ça donne un 36-13 pour le Heat.

Cette saison, quand Ware et Adebayo évoluent ensemble sur le parquet (15 minutes au total, très petit échantillon), le rating offensif de Miami est de 111,8, et le rating défensif de 57,1 (!!!), soit un net rating de +54,6 !

“C’est un très petit échantillon. Mais évidemment, ce sont deux joueurs très dynamiques en défense. Ils nous offrent plus de polyvalence, et plus de possibilités pour rendre les choses difficiles (pour l’adversaire). On en est arrivés à un point où je vais les aligner de plus en plus si j’estime que cela va nous aider.” – Erik Spoelstra

Coach Spo a été particulièrement séduit par le potentiel défensif du duo. Kel’el Ware – avec ses 2m13 et ses qualités athlétiques – offre une alternative prometteuse en protection de cercle, tandis que Bam possède la polyvalence et la mobilité pour défendre en 4. “Je switche plus souvent, je ne suis pas en drop zone tout le temps, c’est un bon changement pour nous” a notamment déclaré Adebayo après le match.

Ensemble, ils ont apporté l’énergie nécessaire à l’équipe, énergie qui s’est traduite de l’autre côté du terrain à travers du jeu de transition, une balle qui circule bien et une énorme réussite au shoot.

Spo on the Bam/Ware extended minutes:

“If I have to lean in to this thing defensively right now for our team to get to another level, I will.

That could be a path where we could find higher success on one side of the floor, then we’ll figure it out on the other side.” pic.twitter.com/64hMe21Qrj

— Hot Hot Hoops (@hothothoops) January 19, 2025

Offensivement, le duo Adebayo – Ware reste logiquement un work in progress mais la base défensive qu’amène le duo d’intérieurs peut devenir la base du succès pour Miami à l’avenir, le Heat cherchant encore la bonne formule dans une saison pas facile (bilan tout juste positif de 21 victoires – 20 défaites).

“C’était excitant. Moi et Bam, on voulait que ça arrive. C’était la première fois et on devait profiter de l’opportunité, pour montrer aux gens à quoi ça pouvait ressembler.” – Kel’el Ware

Source déclarations : Miami Heat