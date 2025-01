Neuf affiches au programme de cette nouvelle nuit de NBA avec un nouvel épisode entre Kings et Warriors. On commence à en avoir l’habitude, mais voir Stephen Curry contre De’Aaron Fox, ça régale toujours.

Le programme NBA de ce soir

1h30 : Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves

1h30 : Brooklyn Nets – Phoenix Suns

1h30 : Atlanta Hawks – Detroit Pistons

2h : Oklahoma City Thunder – Utah Jazz

2h : New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks

2h : Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets

2h : Houston Rockets – Cleveland Cavaliers

4h : Sacramento Kings – Golden State Warriors

4h30 : Los Angeles Clippers – Boston Celtics

Les Mavericks espèrent retrouver des couleurs

Sans Luka Doncic, Dallas est dans le dur. Seulement trois victoires sur les dix derniers matchs et une dégringolade au classement pour pointer aujourd’hui à la septième place de l’Ouest.

Afin de se relancer, les Texans reçoivent les Wolves, une autre équipe qui n’assure pas. Les Loups sortent d’une défaite au finish contre Memphis et n’arrivent pas à enchaîner deux bons matchs.

Ce match entre deux équipes qui ont beaucoup à prouver peut vite devenir palpitant donc soyez présents à 1h30.

Duel au sommet entre Cavaliers et Rockets

Hormis quelques faux pas, Cleveland roule sur la NBA depuis le début de saison. Même son de cloche ou presque côté Houston, solide dauphin du Thunder à l’Ouest.

Si cette affiche mérite le coup d’œil, ce n’est pas seulement pour voir deux équipes qui jouent très bien au basket, mais pour voir un formidable duel sur le backcourt entre Donovan Mitchell et Jalen Green. Le premier fait une saison solide et sera – sans doute – All-Star tandis que le second enchaîne les grosses perfs depuis début 2025 et a été élu joueur de la semaine.

Rendez-vous à 2h pour un match qui peut vite faire des étincelles.

Kings-Warriors : épisode 245

Si vous avez l’impression de voir un duel entre Kings et Warriors toutes les deux semaines, sachez que vous n’êtes pas seuls et que ce sentiment est partagé par l’ensemble de la planète NBA.

Au menu de cette rencontre, deux équipes avec deux dynamiques très différentes. D’un côté, les Kings revivent depuis l’arrivée de Doug Christie avec seulement une défaite sur les 10 derniers matchs. De l’autre, les Warriors qui tentent de ne pas se noyer hors des places du Play-in à l’Ouest.

Pour voir Stephen Curry et De’Aaron Fox s’échanger les paniers, rendez-vous à 4h du matin.