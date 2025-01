Complètement sorti de la rotation intérieure des Suns, Jusuf Nurkic n’a pas foulé les parquets depuis le 7 janvier dernier, et n’aurait pas parlé à son coach Mike Budenholzer depuis… deux mois. Bonne ambiance à Phoenix.

“Nous n’avons aucune relation.”

Quand Jusuf Nurkic a été interrogé sur sa situation actuelle aux Suns et le rapport qu’il possède avec son coach, il n’a pas vraiment cherché à arrondir les angles. Le pivot bosnien – 8,6 points et 9,2 rebonds par match cette saison – a déclaré qu’il avait “du mal à comprendre” pourquoi il a perdu sa place aux Suns, et que Coach Bud ne lui a jamais partagé ses intentions de le mettre sur le banc.

Jusuf Nurkic says he doesn’t have a relationship with Mike Budenholzer

“We don’t have a relationship. So, it’s fine. For me, just be a pro and do the best I can. Work and stay ready for whatever might be, but there is no chaos or bringing that to this team. They already have… pic.twitter.com/QtFaShdw0I

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 26, 2025

Interrogé sur les déclarations de Nurkic après le match face aux Wizards cette nuit, Mike Budenholzer a d’abord utilisé la langue de bois en disant qu’il respectait le fait que son joueur est frustré par son manque de temps de jeu. Mais ensuite, il a pris un ton un peu plus offensif.

“Il y a eu des conversations. Il y a eu de la communication, mais nous avons trois ou quatre gars qui jouent au même poste. Nous allons choisir celui qui nous donne les meilleures chances de gagner. Vous devez mériter vos minutes. Et cela a été communiqué.” – Mike Budenholzer

Mauvaise nouvelle pour Jusuf Nurkic, les Suns ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs sans lui. Nurkic a été benché le 7 janvier dernier et a ensuite été victime d’une grosse grippe qui l’a obligé à rester sur la touche. Pendant ce temps-là, Phoenix a retrouvé le succès en profitant d’un calendrier hyper abordable.

Deuxième mauvaise nouvelle pour Jusuf Nurkic, le pivot Nick Richards est arrivé entre-temps en provenance de Charlotte, amenant une nouvelle dimension à la raquette des Suns. Depuis son arrivée chez les Cactus, Richards assure, lui qui a sorti un premier match en 21 points – 11 rebonds avant de briller hier contre Washington (20 points, 19 rebonds).

Nick Richards with another huge stat line tonight for the Suns:

20 points

19 rebounds

1 block

66.3 TS%

Richards is shining with a larger role in Phoenix. pic.twitter.com/FvykplHB9i

— Evan Sidery (@esidery) January 26, 2025

Avec le recrutement de Richards, les promesses du rookie Oso Ighodaro et la présence du vétéran Mason Plumlee, il y a peu de chances que Jusuf Nurkic revoit le terrain avec les Suns. En attendant un potentiel transfert à la deadline, le pivot bosnien assure qu’il restera pro malgré sa non-relation avec Mike Budenholzer.

“Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre, tôt ou tard” a-t-il ajouté.

Source texte : Arizona Republic