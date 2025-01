Auteur d’un très gros mois de janvier et devenu cette nuit le shooteur à 3-points le prolifique de l’histoire des Wolves, Anthony Edwards a très bien commencé l’année 2025. Michael Jordan a peut-être quelque chose à voir là-dedans…

“Je ne veux pas passer la balle toute la soirée. Mais avec les prises à deux, je n’ai pas le choix. J’essaye de trouver la solution. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Ce n’est pas fun.”

Le 3 janvier dernier, après une défaite à Boston où il n’avait terminé qu’avec 15 points en 16 tirs, Anthony Edwards a exprimé toute sa frustration face à l’attention portée par les défenses adverses à son égard, qui n’ont plus à se soucier du sniper Karl-Anthony Towns (parti à New York). Une frustration sans doute liée aussi aux critiques de Charles Barkley et Cie, Chuck déclarant que “Anthony Edwards a régressé” cette saison.

Les stats d’Ant-Man depuis ? Plus de 31 points et 5 passes de moyenne avec une efficacité au tir très solide, et un carton à 53 pions dans le lot face aux Pistons. Fallait pas l’énerver !

REPORT: Anthony Edwards reached out to Michael Jordan for advice on how to beat double teams, per @MarkJonesESPN

“I was told by someone in his circle that three weeks ago Ant reached out to Michael Jordan on advice on how to handle some of the double teams and traps that he’s… pic.twitter.com/DmS4kizG2A

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 26, 2025

D’après Mark Jones d’ESPN, qui commentait le match Wolves – Nuggets hier soir, un certain Michael Jordan pourrait être à l’origine de ce sursaut d’orgueil.

“Une personne proche de lui m’a dit qu’il y a trois semaines, Ant a contacté Michael Jordan pour lui demander des conseils afin de mieux faire face aux prises à deux et aux trappes qu’il doit affronter. Jusqu’à récemment, il était extrêmement frustré.”

Parfois comparé à Jojo, Anthony Edwards a voulu apprendre quelques leçons chez celui que beaucoup considèrent comme le GOAT. Jordan a évidemment dû faire face à son lot de prises à deux durant sa légendaire carrière NBA, même si Phil Jackson – à travers l’attaque en triangle et ses leçons de Zen Master – l’a aidé à contourner la pression défensive adverse.

“Au fil du temps, j’ai appris comment faire face aux prises à deux, à les voir venir et à les exploiter. Une prise à deux, c’est devenu très familier pour moi. Parfois, les choses se passent au ralenti pour moi. C’est quelque chose que j’ai appris de Phil Jackson. Grâce à la méditation, être capable de se calmer alors qu’il y a de la tension partout. Peu importe la pression qu’il y a dans un match, je me dis : cela ne reste qu’un jeu.” – Michael Jordan en 1998

On ne sait pas exactement ce que Jordan a pu dire à Edwards pour l’aider à retrouver son agressivité, et il est clair qu’Ant-Man a encore du chemin à parcourir dans sa lecture des défenses.

Mais les récents résultats parlent d’eux-mêmes.

Source texte : ESPN