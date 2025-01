Auteur d’un match plein (34 points, 9 passes) lors de la large victoire des siens face aux Nuggets, Anthony Edwards a inscrit un peu plus son nom dans les bouquins d’histoire de sa franchise. La fourmi préférée de Minnesota est désormais le joueur à avoir marqué le plus de paniers à 3-pts sous l’uniforme des Timberwolves.

Karl-Anthony Towns parti chez les Knicks, Anthony Edwards savait que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne reprenne le record de franchise de son ancien coéquipier à 3-points. Les trois tirs primés de l’arrière ont suffi pour dépasser KAT, avec désormais 976 au compteur contre 975 pour Towns.

ANT KEEPS BREAKING RECORDS. 👏 pic.twitter.com/7XImOM05jf

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) January 25, 2025

Ce record vient récompenser des gros progrès de la part de Ant au shoot. Avec plus de 42% d’adresse à 3-points cette saison, il explose ses meilleures moyennes en carrière, s’affirmant comme l’un des snipers les plus dangereux de la NBA. Ant est d’ailleurs le joueur à avoir inscrit le plus de tirs à 3-points cette saison en NBA, et assez largement en tête. Pilier des Wolves et sous contrat sur la durée, il devrait avoir le temps d’aller chercher d’autres records dans les prochaines années.

Source texte : StatMuse / Minnesota Timberwolves