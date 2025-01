Les Wolves giflent les Nuggets (133-104)

À peine la fête de la NBA a Paris terminée qu’on filait à Minneapolis pour un joli – sur le papier – match entre Wolves et Nuggets. Après une entame pleine de promesses, ce sont pourtant les Loups qui ont pris les devants… pour ne plus jamais les lâcher.

Nikola Jokic qui colle 11 des 15 premiers points des Nuggets. Rudy Gobert qui s’offre une contre-attaque dès la 3e action. Oui, quand on vous dit qu’il y avait matière à s’enjailler en début de partie, on ne vous mentait pas. Notre joie s’est bien vite fait une raison, après avoir vu les Wolves y aller collectivement pour mettre un écart qui ne sera jamais rattrapé. Rob Dillingham a été plutôt correct sur les minutes confiées par Chris Finch.

Bien sûr, la solution principale de Minnesota sur le plan du scoring s’appelle Anthony Edwards, qui a envoyé 34 pions et 9 passes avec quelques belles pépites au compteur. Il est devenu par ailleurs le meilleur tireur à 3-points de l’histoire de la franchise (976), dépassant un certain Karl-Anthony Towns. Globalement, la prestation a été solide collectivement et Rudy Gobert termine lui avec un super 14 points, 14 rebonds, 5 passes, 4 interceptions à 6/8 au tir.

Antman slam in #PhantomCam. 📸

He finished with 34 PTS & 9 AST in the @Timberwolves W! pic.twitter.com/6edLmfLF3g

— NBA (@NBA) January 25, 2025

Face à ça, les Nuggets n’ont pas pu compter sur un Nikola Jokic en forme. Il a certes été très très dominant en premier quart, mais n’a pas été d’un grand soutien ensuite. Et la dépendance des Nuggets à leur triple MVP s’est aussi logiquement ressentir par la suite. On note la bonne entame de Jamal Murray, qui termine à 25 points. La dédicace à Julian Strawther, qui achève en beauté la soirée du public en réalisant un magnifique 0/2 au lancer qui valide le morceau de poulet gratuit pour tout le monde. Et alors, se replacer sur la danse des canards, ça n’a pas de prix.