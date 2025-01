Victor Wembanyama : “C’était une semaine incroyable”

Malgré la grosse défaite face aux Pacers samedi soir, Victor Wembanyama a pu remettre les choses en perspective après le match et se focaliser sur les moments magiques qu’il a pu vivre avec le public français cette semaine.

Il y avait de l’émotion samedi soir chez Victor Wembanyama en conférence de presse d’après-match.

Le revers contre Indiana passant au second plan, Wemby s’est exprimé sur cette semaine de NBA Paris Games très particulière pour lui. “Une semaine incroyable” pour reprendre les mots du phénomène français, qui avait des étoiles plein les yeux.

“Tout le monde a fait son job pour rendre cette semaine incroyable. Même vous, les journalistes (il sourit). C’est toute une organisation. Tout ça contribue à rendre notre sport meilleur, et à me rendre heureux au final. Alors merci.”

Content de retrouver ses racines le temps d’une semaine, de voir proches et amis, Victor Wembanyama a continué à se rapprocher du public français, des plus jeunes aux plus anciens, tout en offrant un spectacle à la hauteur de sa réputation d’alien. Et le public lui a rendu la pareille. Wemby a kiffé, sur comme en dehors des parquets.

“This week was amazing.” 🥹

An emotional @wemby on this week in Paris 🇫🇷#NBAParis Games presented by @TISSOT https://t.co/gcZqdNCHLh pic.twitter.com/gHBpXLWVsO

— NBA (@NBA) January 25, 2025

Alors qu’il continue de prendre une nouvelle dimension lors de sa deuxième saison NBA du côté de San Antonio, Victor Wembanyama a collectionné les souvenirs avec ses copains des Spurs cette semaine. Entre passage à la fashion week, photos d’équipe à la Tour Eiffel et repas dans son grec préféré de Paris, Wemby n’oubliera jamais tous ces moments à part.

“Qu’est-ce que j’en retiens ? Que ça fait grandir, ça fait énormément de bien à l’âme, à la personne plus qu’au joueur.”

Nous non plus Victor, on n’oubliera jamais les émotions procurées. MERCI.

Source texte : conférence de presse d’après-match