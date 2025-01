Inspirer la jeunesse française, la mission de Victor Wembanyama

Arrivé à Paris en début de semaine pour disputer deux matchs avec les Spurs, Victor Wembanyama profite de son déplacement en France pour se rapprocher encore un peu plus de son public, et tout particulièrement des jeunots qui ont des étoiles plein les yeux devant le phénomène français.

“Wembanyama ? Incroyable ! Il est très grand, il est inspirant !”

“Il est quand même parti en NBA, il est Français, il est né ici, il était dans le même collège que nous !”

“Peut-être que nous plus tard, on va jouer aux Spurs.”

Les gamins qui étaient présents hier à l’inauguration de deux nouveaux terrains au Chesnay, ville natale de Wemby, avaient bien du mal à y croire et à contenir leur excitation. Le phénomène Wembanyama était là, devant eux, en train de prendre un selfie, échanger quelques paniers, et apporter des conseils à une génération qui va sans aucun doute grandir avec ses exploits.

Un moment authentique, rempli d’émotion pour les enfants mais aussi pour Victor, qui s’est donné pour mission d’inspirer au maximum la jeunesse française.

Victor Wembanyama vient d’inaugurer 2 nouveaux terrains de basket dans sa ville natale du Chesnay. 🔥🔥pic.twitter.com/mOZll5FDZC

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) January 21, 2025

Outre l’inauguration de ces deux terrains, Victor Wembanyama est revenu sur les terres de son club formateur ce lundi, à Nanterre. Il a insisté pour que le premier entraînement des Spurs se déroule au Palais des Sports Maurice-Thorez, où l’attendaient des dizaines de gamins avec des T-shirts “Wembanyama #1”. Entre autographes, photos et petites tapes dans les mains, Wemby a pris le temps de saluer les enfants tous acquis à sa cause.

Ce mercredi, après l’entraînement des Spurs et sa conférence de presse à l’Accor Arena, Victor a aussi participé à un NBA Cares Clinic avec des U13 et des U15 de Nanterre qui ont eu la chance de fouler le même parquet que lui, et il a tenu à leur partager deux-trois tips au milieu des ateliers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SKWEEK (@skweektv)

Vous l’avez compris, dans le planning très chargé de Victor Wembanyama en cette semaine de NBA Paris Games, les événements impliquant la jeunesse française tiennent une place privilégiée. Parce que pour Wemby, il n’y a rien de plus enrichissant, de plus épanouissant, que d’avoir un impact positif pour inspirer la nouvelle génération.

“Pouvoir donner aux enfants qui sont dans des situations similaires à la mienne à l’époque, leur offrir un terrain en accès libre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c’est le pur bonheur. […] C’était un rêve pour moi d’avoir un terrain comme ça, ce sont les enfants qui ont motivé ce projet et je les remercie du fond du cœur.” – Victor Wembanyama

Si Wembanyama est désormais une star mondiale et dégage une maturité assez exceptionnelle pour son âge, il ne faut pas oublier – justement – qu’il n’a que 21 ans.

Trois années en arrière, Victor commençait à peine à faire le buzz aux États-Unis. Il y a cinq ans, il n’était qu’un (très grand) espoir de Nanterre. Il y a sept ou huit ans, il n’était qu’un adolescent qui avait besoin d’un lit spécifique dans son dortoir du centre de formation.

Tout ça pour dire que cela ne fait pas si longtemps que Wemby n’était encore qu’un gamin. Pas comme les autres certes, mais un gamin quand même.

“The coolest thing… It’s a real happiness.”@wemby talks getting to be back home and opening up a new public court in his hometown ahead of #NBAParis 🥹 pic.twitter.com/1sDAge1yLO

— NBA (@NBA) January 21, 2025

Victor Wembanyama n’oublie pas d’où il vient, il a conscience de l’énorme impact qu’il peut avoir et des responsabilités qui vont avec. Des responsabilités que certains auraient probablement du mal à assumer. Pour Wemby ? “C’est un cadeau”. Un cadeau qu’il compte bien mettre à contribution d’une jeunesse qui possède une place particulière dans son cœur d’athlète et de jeune homme.

“Son attitude me plaît, car il est humble et s’exprime bien, on a envie de l’imiter. On a tous envie de lui ressembler, de se dire qu’un jour, on pourra nous aussi accéder au plus haut niveau. C’est l’objectif et on travaille pour ça.” – Karl-Kwame, jeune joueur de Villemomble en Seine-Saint-Denis

Durant cette semaine des NBA Paris Games, Victor Wembanyama possède une plateforme unique pour avancer dans sa mission. À travers ses performances face aux Pacers sur le parquet de l’Accor Arena, mais surtout la proximité qu’il montre avec ces enfants qu’il tient à rencontrer, Wemby sait qu’il peut et qu’il est en train d’offrir des souvenirs inoubliables.

Mais il fait beaucoup plus que ça.

Peut-être que dans dix ans, un ou plusieurs de ces gamins arriveront sur la grande scène du basket – la NBA – en disant qu’ils ont été émerveillés par Victor Wembanyama lors de son passage à Paris en janvier 2025. Peut-être qu’ils raconteront comment Wemby les a inspirés dans leur ascension. Comme lui a pu être inspiré par Tony Parker et d’autres grands noms du basket.

“Ici, il est vu comme un héros du basket, je dirais même un héros de la nouvelle génération. Quand on a vu Wemby, les gens ont commencé à s’intéresser au basket. Et au quartier, on voit plus de monde dans les playgrounds. Lui et les autres jeunes français qui arrivent en NBA, ils ont réveillé les futurs basketteurs et basketteuses.” – Diouma, jeune joueuse arborant les terrains de Saint-Denis

Il n’y aura probablement jamais un autre phénomène comme Victor Wembanyama. Par contre, il y aura très probablement de nombreux “enfants de Victor” qui marcheront sur ses traces pour réaliser à leur tour de belles choses.

Et quand ce moment-là sera venu, Wemby pourra dire : “Mission accomplie”.

Nike released a new commercial featuring Victor Wembanyama and his Paris arrival #nba #porvida #sanantonio #gospursgo pic.twitter.com/I4wSn7IjUc

— JeffGSpursKENS5 (@JeffGSpursZone) January 21, 2025

Sources déclaration : Le Parisien / Eric Michel et Alexia Ighirri / France 3