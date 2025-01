Rick Carlisle : “Victor Wembanyama peut devenir le visage du basket mondial”

Interrogé par notre journaliste sur place – Robin Wolff – Rick Carlisle, l’entraîneur des Pacers, a été très élogieux envers Victor Wembanyama. Pour lui, qui a notamment coaché Dirk Nowitzki à son prime, Wemby peut tout simplement devenir le visage du basketball mondial.

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama déchaine les passions. Et les envies. Pour l’entièreté des coachs de NBA, posséder un joueur de sa trempe est sans doute une sorte de fantasme. Qui se traduit par mille et un compliments adressés au Français, pour son jeu, pour sa singularité en tant que basketteur. Devant un parterre de journalistes majoritairement francophones, Rick Carlisle n’a pas manqué de le rappeler. Comparant Wemby à Arvydas Sabonis et Ralph Sampson. Deux joueurs avant-gardistes.

“Il se rapproche de Ralph Sampson ou Arvydas Sabonis, mais à l’époque, les coaching staffs n’imaginaient pas qu’un joueur de cette taille puisse faire ça. Je suis en admiration devant son talent. Il peut devenir le visage du basket-ball mondial”

Échange, il faut le signaler, plutôt sympathique avec Robin Wolff, à l’origine de la question sur Wembanyama. Le coach des Pacers a en effet demandé s’il s’agissait de… tampering en cas de réponse. De quoi faire marrer toute l’assemblée. Plus sérieusement, cette déclaration s’inscrit évidemment dans la longue lignée de celles très élogieuses envers notre géant Français. En espérant qu’il s’en nourrisse et écrase Indiana, tiens.

Source : TrashTalk