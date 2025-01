Après l’entraînement des Spurs ce matin à l’Accor Arena, Victor Wembanyama est passé devant les journalistes pour répondre à quelques questions concernant les NBA Paris Games, et notamment l’engouement qui entoure les deux matchs Spurs – Pacers dans la capitale.

Victor Wembanyama a déjà vécu beaucoup de choses dans sa jeune carrière, mais il est actuellement immergé dans une expérience unique.

Le phénomène français est de retour à la maison – à Paris – en tant que jeune superstar NBA, pour disputer deux matchs avec son équipe des Spurs à l’Accor Arena. Il a vu l’énorme engouement qui l’entourait à ses débuts à San Antonio en 2023, il a vu l’engouement qui pouvait entourer le basket français lors des Jeux Olympiques 2024, désormais c’est comme s’il réunissait un peu les deux dans le cadre des NBA Paris Games.

“Je sens bien sûr une énergie différente” a déclaré Wemby en conférence de presse. “Mais j’attends de voir comment ce sera les jours de match, autour de la salle. Je ne suis pas beaucoup sorti dans Paris, je n’ai pas encore eu l’occasion de voir ça de mes propres yeux. Mais oui, c’est différent, c’est une fanbase différente, il y a des fans qui attendent toute leur vie ou toute l’année pour avoir la chance de voir un match NBA.”

Les matchs NBA à Paris, ils sont toujours très attendus depuis que la Grande Ligue a posé ses valises en France en 2020 pour des rencontres de saison régulière. Et ce peu importe l’affiche. Mais avec le retour de Victor Wembanyama en France, l’engouement autour des Paris Games prend forcément une nouvelle ampleur.

Celui qui est né au Chesnay en région parisienne, celui qui a été formé à Nanterre, celui qui vient de remporter une médaille d’argent aux JO et qui est considéré comme la nouvelle star du basket mondial, retrouve un public acquis à sa cause. Tout ça sous le maillot des Spurs, l’ancienne équipe de Tony Parker, pour deux matchs face à des Pacers qui montent en puissance. L’énergie est forcément “différente”.

L’objectif désormais pour Victor, ce sera évidemment de lâcher deux grosses perfs jeudi et samedi soir pour offrir aux fans français le plus beau des cadeaux en ce début d’année 2025.

Les autres déclarations de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama 📣 :

“Développer le basket est une de mes ambitions, j’adorerai le faire en Afrique !” pic.twitter.com/AKTAfoYOlj

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) January 22, 2025

Victor Wembanyama sur son envie de performer à Paris :

“C’est très important, en NBA on a une enchaînement de matchs et il faut rester concentré. On est toujours focus sur le prochain et même si c’est dans un contexte incroyable pour moi, je suis concentré à fond” 😤 pic.twitter.com/dUqLinS1w2

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) January 22, 2025

Victor Wembanyama sur son développement après 100 matchs en NBA:

“Plus de certitudes, je sais mieux où me placer notamment en attaque. En défense, je connais mieux les habitudes de mes adversaires. J’ai gagné beaucoup d’expérience en defandant sur eux !” 👏 pic.twitter.com/a9EIUhOcaS

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) January 22, 2025

Victor Wembanyama à propos de l’attention médiatique autour de lui :

“J’essaie de profiter de l’impact qu’on peut avoir sur les gens pour en faire du positif. De faire de cette responsabilité un cadeau.” pic.twitter.com/hysB8JQyKs

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) January 22, 2025

Source texte : conférence de presse Victor Wembanyama (via Sport Buzz Business)

