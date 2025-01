Victor Wembanyama et les Spurs présents au défilé Louis Vuitton

De passage dans la capitale pour les NBA Paris Games, Victor Wembanyama en profite pour faire quelques arrêts par-ci, par-là. Hier soir, l’Alien était présent au défilé Louis Vuitton avec ses copains de San Antonio.

Le liens entre la mode et la NBA sont très étroits et encore plus avec Louis Vuitton. La marque française et la Grande Ligue ont réalisé plusieurs collaborations ensemble et depuis trois ans, LV conçoit la mallette dans laquelle est transportée le Larry O’Brien Trophy, le trophée des Finales NBA.

Louis Vuitton possède également plusieurs de ses ambassadeurs qui évoluent en NBA comme c’est le cas pour Victor Wembanyama. Wemby est à Paris pour les NBA Paris Games et il ne pouvait pas manquer l’occasion de faire un crochet par le défilé Louis Vuitton.

Accompagné par plusieurs de ses coéquipiers tels que Jeremy Sochan, Chris Paul ou encore Harrison Barnes, l’Alien était assis au premier rang pour remplir son rôle d’égérie de la marque à merveille.

À la Pyramide du Louvre – lieu où se tenait l’événement – le Rookie de l’Année au titre a pu croiser d’autres têtes connues comme les acteurs Bradley Cooper et Omar Sy et bien sûr, Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH qui détient Louis Vuitton et plusieurs autres grandes marques comme Dior ou encore Celine.

Victor Wembanyama and Harrison Barnes’s aura was going crazy at the Paris Louis Vuitton fashion show 🥶

(via @GQSports) pic.twitter.com/KmbZOTXspa

— OffBall (@OffBall_News) January 21, 2025