Cette saison, Cade Cunningham s’impose comme un All-Star en puissance, tandis que Jalen Green cartonne depuis le passage à l’année 2025. Les deux premiers choix de la Draft NBA 2021 se sont affrontés lors du MLK Day lundi et nourrissent une rivalité qui pourrait bien dynamiser la Ligue lors des années à venir.

L’un a été sélectionné en numéro 1 de la Draft 2021, l’autre en numéro 2.

L’un vient d’avoir 23 ans, l’autre va les avoir dans pas longtemps.

Ils ont tous les deux remporté le titre de champion du monde U19 avec Team USA.

Ils ont constamment été comparés lors de leurs années lycée, et se sont affrontés à plusieurs reprises sur le circuit AAU.

Difficile de parler de Cade Cunningham sans parler de Jalen Green, et inversement. Les deux jeunes arrières évoluant à Detroit et Houston sont directement liés par la compétition depuis plusieurs années, avant même d’arriver en NBA. Et cette rivalité, elle est mise en lumière à chaque fois que Pistons et les Rockets s’affrontent, comme lors du MLK Day en tout début de semaine.

Le duel de ce lundi a tourné à l’avantage de Cunningham, qui a porté son équipe vers la win 107-96 grâce à une grosse perf’ à 32 points, 9 rebonds et 7 passes. Pendant ce temps-là, Green a été limité pour la première fois sous la barre des 20 points depuis le 30 décembre. Néanmoins, Jalen avait eu le dernier mot lors du premier affrontement en novembre dernier, remporté par Houston et marqué par cet énorme tomar sur la tête de Cade.

JALEN GREEN BAPTIZED CADE CUNNINGHAM 😱🤯 pic.twitter.com/zTFjnuhQG5

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 10, 2024

Il suffit de voir la réaction de Jalen Green suite à son dunk sur Cade pour comprendre que les deux joueurs ne passeront pas leurs prochaines vacances ensemble. Mais ce n’est qu’un épisode parmi d’autres.

Lundi soir, lors du MLK Day, Green et Cunningham ont préféré ne pas se serrer la main avant le match. Il y a trois ans, lors de leur premier affrontement en NBA, le premier a envoyé des mots doux au second après un autre gros tomar. Quelques semaines auparavant, c’est Cade qui avait donné la leçon à Jalen en le crossant en Summer League. Enfin, Jalen Green n’a jamais oublié la petite gifle infligée par Cunningham après un dunk lors d’un entraînement avec Team USA.

Ah ok, je comprends mieux pourquoi Jalen Green a tant kiffé dunker sur Cade Cunningham l’autre jour. Le disrespect 😭😭pic.twitter.com/Sf9iLsDHbQ

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 12, 2024

Bref, vous l’avez compris, c’est une rivalité qui ne date pas d’hier, et surtout une rivalité qui monte.

“Depuis le lycée, ils nous ont toujours opposés et comparés l’un à l’autre. Je pense que tous les deux, on aime s’affronter, jouer l’un face à l’autre pour voir qui est le meilleur.” – Cade Cunningham

Pendant que Cade Cunningham veut prouver qu’il méritait d’être le premier choix de la Draft 2021, Jalen Green continue de croire qu’il est le meilleur arrière des deux. Et cela donne des étincelles à chaque fois qu’ils s’affrontent. Chacun dans son style, chacun avec ses propres (et grosses) qualités, Cade et Jalen adorent se répondre sur les parquets.

Dans une NBA un peu trop “ami-ami” et en manque de rivalité, on prend tous les jours !

Source déclaration : NBA on TNT

Jalen Green vs Cade Cunningham beef is what the NBA needs pic.twitter.com/df4ViJsOVj

— jaycee (@nahitsjaycee) November 11, 2024