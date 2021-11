Cade Cunningham vs Jalen Green – Round 1 : une première pleine de hype mais c’est Jerami Grant qui a couché les petits

Cade Cunningham – Jalen Green, c’était le duel qui attirait tous les regards cette nuit en NBA. Vu ce qu’ont montré les deux pépites, on commanderait bien un Detroit-Houston plus souvent.

Pour les stats maison des deux joueurs les plus hypés de la dernière cuvée, c’est ici.

Depuis la Draft, les fans n’ont que ce duo à la bouche. Jalen Green ou Cade Cunningham, Cade Cunningham ou Jalen Green. Pour certains c’est une certitude, le titre de Rookie Of the Year se jouera entre un de ces deux-là. Pour le moment, c’est loin d’être fait mais la hype qui entoure ce duel n’a pas baissé d’un pouce, malgré un retard à l’allumage pour les deux cracks. Pour ce premier affrontement annuel entre Cade et Jalen, on attendait donc des actes et éventuellement un message envoyé à un rival direct pour le titre de ROY. Heureusement pour nous, les dieux du basket ont entendu nos prières. Résultat des courses ? 23 points pour Jalen Green (8/20 au tir et 3/11 de loin) et 20 points pour Cade Cunningham (8/18 et 4/8 du parking). Plus que les stats, c’est aussi l’attitude qui a été à la hauteur et on a vu deux joueurs qui avaient vraiment envie de se défier. Pour ajouter un peu de piment, Jalen Green a balancé un peu de trashtalking après un gros dunk ligne de fond (ce qui lui vaudra une faute technique). Pas de quoi perturber Cunningham qui va se montrer clutch dans le money time, notamment lors d’une double-action où il plante un tir du parking avant de provoquer la faute offensive de… Green. On aurait bien aimé un tir de la gagne mais il faudra s’en contenter.

The top 2 picks in the 2021 @NBADraft went for 20+ apiece in their first NBA matchup!@JalenGreen: 23 PTS@CadeCunningham_: 20 PTS, W pic.twitter.com/TClCziRGfF — NBA (@NBA) November 11, 2021

Si les deux jeunots ont assuré le show, ils n’ont malgré tout pas été les darons de la fête. Ce rôle revient plutôt à Jerami Grant, excellent de bout en bout et qui a été un vrai patron pour les Pistons. De bon augure pour l’ailier-fort de Detroit, en perte de vitesse par rapport à sa magnifique saison 2020-21 (Il est passé de 22 à 16 points de moyenne). Avec un Cunningham qui monte très clairement en puissance sur les derniers matchs, il y a là un duo qui ne demande qu’à confirmer dans le Michigan. Côté Houston, il y a eu pas mal de déchets sur la ligne des lancers (22/34…) et ce qu’on voit en attaque reste quand même assez brouillon. Avec une seule victoire en onze matchs, Houston s’inscrit dans la droite lignée de sa saison dernière… On pensait quand même qu’avec un second pick en plus, il y aurait moyen de faire mieux. On sait que Houston ne vise pas les Playoffs dans la foulée mais le rendu reste assez bof, bien loin des belles promesses de la présaison. Attention Stephen Silas, le totem du rebuild ne dure qu’un temps.

Jalen Green et Cade Cunningham ont pu régler leurs comptes cette nuit et ça valait le coup d’œil. Évidemment, tout n’a pas été parfait mais on a tous les ingrédients pour voir naître une vraie belle rivalité. Quel dommage qu’il n’y ait que deux matchs par an entre Houston et Detroit.