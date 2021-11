Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 2 : Bradley Beal est le genre de superstar qui ne sait pas mettre un lay-up

Petit plaisir de jour férié puisque le Shaqtin’ A Fool est tombé il y a quelques heures, avec une nouvelle tripotée d’actions all-time de vos superstars préférées. Et s’ils ont beau être d’incroyables bonhommes, certains ont parfois les fils qui se touchent.

Vous l’avez peut-être déjà vécu, ce moment de solitude intense lorsque vous échouez seul en contre-attaque, ratant votre lay-up censé être le panier le plus facile de votre carrière départementale. Bradley Beal l’a vécu aussi, puissance deux même, mais l’essentiel dans cette histoire reste peut-être de voir sourire Kyle Kuzma sur un parquet et que le principal intéressé garde un peu de recul sur la situation. Du recul Miles Bridges en a lorsqu’il protège son rebond, sauf que quand c’est au détriment de ses propres coéquipiers on se demande alors ce qu’il a bien pu s’envoyer comme alcool fort avant la mi-temps, le pire dans tout ça étant peut-être que ça n’a pas l’air d’avoir dérangé Mason Plumlee. Honneur au king pour finir, avec cette action déjà virale de James Harden, qui n’a pas daigné continuer son action en pensant 1) à une violation des 24 secondes, 2) à un retour en zone ou 3) à sa prochaine virée dans un bar à coquines.

Trois salles trois ambiances, mais au final le même résultat : des crampes d’estomac dans notre salon. Question, qu’est-ce qu’on ferait sans tous ces foufous. Réponse, rien, on ferait rien.