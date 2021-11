Les Pelicans sont au fond du trou mais continuent de creuser : 11 défaites en 12 matchs, ça sent le roussi pour David Griffin

Toujours privés de Zion Williamson et Brandon Ingram, les Pelicans sont encore tombés cette nuit, et ce pour la onzième fois en douze matchs. On aurait pu imaginer une petite victoire à la maison contre Oklahoma City, mais non. Les Pels sont au fond du trou mais continuent de trouver des moyens pour aller encore plus bas. De quoi menacer directement l’avenir du vice-président exécutif des opérations basket David Griffin.

Huit revers de suite, une victoire en douze matchs, et une place de lanterne rouge de la Ligue. Ce n’est pas vraiment ce qu’imaginait le nouveau coach Willie Green pour son premier job à la tête d’une équipe NBA. Mais on en est bien là. Bien évidemment, impossible de ne pas lier ce bilan catastrophique à l’absence de Zion Williamson – qui n’a pas encore joué le moindre match cette saison – et celle de Brandon Ingram, forfait lors des six derniers matchs de son équipe. N’importe quelle équipe qui perd ses deux joueurs calibre All-Star est destinée à galérer. Mais le problème est plus profond que ça du côté de la Nouvelle-Orléans. Coach Green l’a dit lui-même après la défaite contre Oklahoma City à la maison cette nuit, via ESPN :

« Ce n’est pas la série de défaites. Ce n’est pas un quart-temps. C’est notre approche du jeu. Il y a eu des moments dans le match où les gars ne se battaient pas assez selon moi. Ils ne se battaient pas assez pour l’équipe. Et ça, c’est non-négociable. C’est le deal. C’est ce que nous sommes. En tant que leader de l’équipe, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas avoir des gars sur le terrain qui ne se donnent pas à 110%. »

Manque de fighting spirit, frustration de partout, défaites, blessures… voilà à quoi se résume le début de saison désastreux des Pelicans, qui comptaient se battre pour une place en Playoffs, place qui continue de leur échapper depuis la fin de l’ère Anthony Davis et le début de l’ère Zion Williamson. Spoiler, ce ne sera pas pour cette année non plus.

For the first time this season, Willie Green seemed visibly upset after this loss tonight. Said his team didn't compete hard enough. He was really upset when talking about the techs. Said his team shouldn't be complaining bc they haven't earned those calls. — Will Guillory (@WillGuillory) November 11, 2021

Ce qui risque d’arriver cette année par contre, c’est le renvoi de l’ami David Griffin. Le boss des opérations basket semble plus que jamais sur la sellette aujourd’hui, encore plus depuis cet incident avec l’ancien entraîneur des Pels Alvin Gentry en tout début de saison. Gentry – qui est désormais assistant aux Kings – et Griffin auraient eu une altercation lors du déplacement de Sacramento à NOLA fin octobre si l’on en croit Jake Fisher de Bleacher Report. Une altercation physique qui se serait déroulée dans les couloirs du Smoothie King Center après la défaite des Pels face aux Kings. La cause ? Toujours selon BR, Griffin aurait rabaissé le travail de Gentry quand il était à la tête des Pelicans (il a été viré en août 2020 après l’échec de la bulle), et ce auprès de plusieurs dirigeants à travers la Ligue. « Je donne à Gentry toutes les réponses pour ce test, et il continue d’échouer », voilà la phrase qui aurait régulièrement été prononcée par Griffin par rapport à son ancien coach, et elle est arrivée aux oreilles de Gentry. Du coup, Alvin a envoyé bouler Griffin quand ce dernier voulait le saluer chaleureusement dans le couloir. Et si David a initialement réfuté les propos que lui reprochait Gentry, le ton est monté à partir de là. Ambiance ambiance…

C’est donc un nouvel épisode dans le début de saison claquée des Pelicans, un épisode qui fragilise un peu plus la position de David Griffin à la tête de la franchise du Bayou. Entre les mauvais résultats, la façon dont il a géré la news concernant la blessure de Zion Williamson, et les doutes à son sujet sur sa capacité à construire une équipe vraiment compétitive autour de Zion, l’ancien dirigeant des Cavaliers semble se diriger de plus en plus vers la sortie.

