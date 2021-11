Will Barton est en feu depuis le début de saison : 30 ans c’est l’âge de raison, depuis le temps qu’on vous le dit

En ce moment, Will Barton joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière. L’ailier des Nuggets a toujours été un joueur solide mais on dirait bien qu’il a envie de tabasser tout le monde cette année. Cette nuit encore il a fait du sale, alors on sort la loupe et on décortique le début de saison de Willou !

Être le meilleur pote d’un géant Serbe de 2m11 c’est bien, mais être le deuxième meilleur joueur des Nuggets depuis le début de saison c’est mieux. Voici sans doute une phrase que le petit Willou a griffonnée dans son journal secret avant le début de saison. Alors quand le meilleur joueur n’est pas là forcément c’est au second de prendre son rôle, logique. Cette nuit face aux Pacers le Joker n’était pas en tenue, car il construisait la cage de l’octogone le plus attendu de l’histoire, alors c’est Will Barton qui a hérité du costard de patron. Spoiler : ça lui va comme un gant, l’ailier des Nuggets a découpé les Pacers pour décrocher la victoire 101-98. 30 pions, 6 rebonds, 3 assists, 2 interceptions, une boucherie accompagnée d’un petit 6/9 depuis le parking. En résumé : victoire, grosse dégaine, et une feuille de stats exterminée par le Michael Jordan du Colorado. Will Barton a sorti ce match terrifiant en l’absence des trois stars de l’effectif, ce qui donne encore plus de crédit à sa performance. Sur ses trois derniers matchs WB joue à la perfection : 23,3 pions, 6 rebonds, 5 assists et 53% de réussite au shoot. Trois matchs qui se sont conclus par trois victoires pour les Nuggets. Qui a crié MVP dans la salle ?

Michael Malone: “Will Barton is playing at the highest level I’ve ever seen him play at.” — Harrison Wind (@HarrisonWind) November 11, 2021

Son coach le sait, Will Barton est un élément clef de son effectif. De la défense, du scoring et de la bromance avec le Joker, bref Denver à besoin de Will Barton pour réussir. Mais le bonhomme a parfois la santé fragile, surtout quand vient le printemps. Le natif de Baltimore a ainsi raté les deux dernières campagnes de Playoffs, le genou en vrac en 2019-20 et les ischios qui fument en 2020-21. C’est peut-être aussi pour ça que les Nuggets finissent toujours pas caler en postseason tiens. En tout cas, cette année le numéro cinco du Colorado est remonté comme une pendule puisqu’en 11 matchs il tourne à 17,5 points, 4,6 rebonds et 4,4 offrandes en balançant à 44,3% derrière la ligne préférée du Chef Curry. Bref, c’est tout simplement les meilleures statistiques de sa carrière.

Will Barton n’est pas une superstar, c’est un fait, mais il est bien trop bon et bien trop utile pour être un joueur lambda et ce ne sont pas les dirigeants de Denver qui vous diront le contraire car cet été ils lui ont filé un joli petit chèque de 32 millions de patates pour deux ans de contrat. Évidemment le principal intéressé a accepté, Denver c’est sa maison, c’est sa ville et il compte bien s’y présenter aux prochaines municipales. Quand on parle de Will Barton on parle aussi du joueur le plus ancien de l’effectif du Coach Malone puisque l’ailier est présent en ville depuis février 1756 2015. Il connaît les rouages, il connaît son rôle et les attentes de son coach. Willou est en pleine bourre et si la neige ne tombe pas à Denver cet hiver ce sera sans doute à cause de ce pyromane.

Will Barton est bouillant depuis le début de cet exercice 2021-22 et il performe comme jamais. Match après match l’ailier apporte sa défense et ses qualités offensives pour dégoûter ses adversaires. Tous les grands méchants s’appuient sur un second tout aussi vilain, alors rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour le retour du duo Willou – Joker face aux Hawks.

Source Texte : Harrison Wind.