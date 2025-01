Si le Heat a réussi l’exploit de perdre à la maison face aux Blazers cette nuit, le pivot rookie Kel’el Ware a profité de sa première titularisation en carrière pour marquer les esprits.

Dimanche face aux Spurs, Kel’el Ware avait déjà brillé face à Victor Wembanyama, montrant de très belles promesses aux côtés de Bam Adebayo. Le coach Erik Spoelstra a logiquement décidé de le propulser dans le cinq majeur contre les Blazers, et il a confirmé.

20 points, 15 rebonds, 2 contres à 8/17 au tir en 39 minutes. Pas mal pour une première titularisation en carrière.

How about Kel’el Ware, though? pic.twitter.com/ULeQzuwP18

— Brett Usher (@UsherNBA) January 22, 2025

Pour ceux qui ne font que découvrir le rookie du Heat (15e choix de la Draft NBA 2024), Ware apporte une vraie dimension athlétique des deux côtés du terrain du haut de ses 2m13. Il fait partie de ces big men capables de protéger le cercle en défense tout en claquant des tomars pour conclure les actions en attaque.

“Il apporte au rebond, il fait de très bonnes choses défensivement, notamment au cercle” a déclaré Erik Spoelstra après le match. “Le potentiel est évidemment très encourageant. Et c’est pourquoi il est dans le cinq majeur actuellement. On avait besoin de lui donner plus de minutes.”

Kel’el Ware a pris un peu de temps pour gagner la confiance du très exigeant Coach Spo, mais ce dernier ne peut plus ignorer son rookie au vu de l’impact qu’il a sur le terrain actuellement, et ce qu’il apporte à une équipe de Miami souvent dans le dur cette saison. Comme un symbole, Ware a participé hier au gros comeback du Heat face aux Blazers dans le quatrième quart, même si ça n’a pas suffi.

“J’ai attendu toute ma vie pour être titulaire dans un match NBA. Bien sûr, j’aurais espéré repartir avec une victoire, car c’est tout ce qui compte au final.” – Kel’el Ware

Outre la dimension athlétique et aérienne qu’il offre à Miami des deux côtés du terrain, Kel’el Ware séduit aussi par sa mobilité, son toucher, son potentiel de shooteur. Alors bien sûr, il y a beaucoup de chemin à parcourir pour le rookie, notamment au niveau des prises de décision, mais son profil très intrigant peut ouvrir des possibilités que Spoelstra ne possédait pas avant.

Vivement la suite !

Rookie Kel’el Ware’s Last 2 Games:

🔴 20 PTS – 15 REB – 2 BLK – 2 3PT (vs POR)

🔴 25 PTS – 8 REB – 2 BLK – 1 3PT (SAS)

📈 pic.twitter.com/syMFwSJ3bI

— NBA TV (@NBATV) January 22, 2025