Après être passé hier à Nanterre, dans la salle dans laquelle Victor Wembanyama a évolué entre 2014 et 2021, le pivot des San Antonio Spurs a continué son “pèlerinage” en revenant aujourd’hui dans sa ville natale, Le Chesnay-Rocquencourt. Il y a inauguré deux terrains de basket-ball.

Que ne feraient pas les San Antonio Spurs pour contenter leur nouvelle superstar ? L’équipe Texane s’est investie en finançant, à hauteur de 78%, des nouveaux terrains de basket-ball au Chesnay-Rocquencourt, ville dans laquelle a grandi Victor Wembanyama.

Le phénomène a inauguré ce mardi 21 janvier, les deux playgrounds (un de 5X5 et un de 3×3) dont les couleurs rappellent les tenues “City Edition” des éperons. Le logo de la franchise y est revisité tout comme la tour de l’horloge de la commune des Yvelines.

“Play Paris” is here 🤩

Today’s the opening of our new court in Le Chesnay, @wemby’s hometown! pic.twitter.com/ZCmXuB5LCt

— San Antonio Spurs (@spurs) January 21, 2025

Ahead of #NBAParis on Thursday & Saturday, Wemby’s hometown of Le Chesnay-Rocquencourt unveiled a court in his honor! ❤️🇫🇷 @wemby pic.twitter.com/MqkXYejYfn

— NBA (@NBA) January 21, 2025

Un moment très émouvant pour Wemby comme en témoignent ses déclarations sur place, récoltées par Véronique Beaugrand et Julien Lesage du Parisien !

“Quel bonheur, quelle émotion d’être là. C’est incroyable d’être dans ma ville de naissance. Je vois beaucoup de visages connus, des visages que j’ai croisé. Rendre ce projet possible en quelques mois, grâce à certaines personnes, c’est incroyable. C’était mon rêve d’avoir un terrain de qualité en libre accès quand j’étais gamin. Je suis content que ce rêve soit réalisé pour les enfants.”

L’Alien n’est pas venu seul puisque certains de ses coéquipiers, dont Zach Collins, étaient sur place. La mascotte légendaire des Spurs, le “Coyote” s’est aussi joint à la partie. Des images enregistrées par Maxime Aubin de l’Équipe.

Plusieurs coéquipiers de Victor Wembanyama l’ont accompagné au Chesnay pour l’inauguration d’un terrain. Ils sont assis avec les enfants et dédicacent des chaussures. Classe. pic.twitter.com/WUXtwEvkra

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) January 21, 2025

Coyote au Chesnay. C’est ça le metaverse ? pic.twitter.com/NSEp62vgzP

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) January 21, 2025

Des enfants de la ville étaient invités et ont pu profiter d’un moment privilégié avec la superstar locale !

The “Play Paris” court is officially open! pic.twitter.com/LWPThI48En

— San Antonio Spurs (@spurs) January 21, 2025

First of many 👏 pic.twitter.com/wPXnb4dBBg

— San Antonio Spurs (@spurs) January 21, 2025

Si vous voulez jouer sur ces nouveaux terrains, il faudra donc vous rendre au Chesnay-Rocquencourt, dans les Yvelines, près du gymnase Pierre Curvat !

Source texte : Le Parisien / L’Équipe