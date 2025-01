Les discussions s’intensifient autour d’un transfert de Jimmy Butler

Jimmy Butler sera-t-il transféré d’ici à la trade deadline du 6 février ? Et si oui, dans quelle équipe ? On n’a pas encore de réponses à ces questions mais visiblement, le dossier chauffe de plus en plus si l’on en croit les derniers bruits de couloir.

Le week-end dernier, Jimmy Butler a retrouvé l’équipe du Heat après sa suspension de sept matchs. Des retrouvailles forcément un peu tendues, même si Butler et le groupe d’Erik Spoelstra avancent ensemble depuis.

Mais si Jimmy a retrouvé l’équipe floridienne, les deux camps cherchent toujours à trouver un transfert d’ici le 6 février. Et plutôt deux fois qu’une ! Alors que Butler a réitéré son envie de partir au propriétaire Micky Arison la semaine dernière (Jimmy veut aller à Phoenix), le Heat – de son côté – aurait mis les bouchées doubles dans les discussions avec d’autres équipes NBA (non dévoilées).

“Depuis la rencontre entre Jimmy et Micky Arison jeudi dernier, les discussions autour de Jimmy Butler se sont clairement intensifiées” a déclaré Brian Windhorst d’ESPN. “Le Heat est passé à la vitesse supérieure après cette réunion.”

Cela ne veut pas dire que Butler sera forcément transféré dans les quinze prochains jours, le dossier étant très complexe et le Heat ne voulant pas s’engager dans un échange perdant juste pour dégager Jimmy. Par contre, cela confirme que les deux camps sont irréconciliables et que Jimmy Buckets n’a plus d’avenir à Miami.

S’il n’est pas transféré à la deadline, Butler quittera le Heat cet été, soit en tant qu’agent libre, soit à travers un sign-and-trade, soit à travers un transfert après activation de sa player option à 52 millions de dollars.

Depuis le retour de Jimmy Butler sur les parquets, le Heat affiche un bilan d’une victoire pour une défaite, avec un Jimmy qui fait le minimum syndical (13 points de moyenne). Miami a néanmoins réussi à se relancer avec une grosse victoire face aux Spurs de Victor Wembanyama dimanche, grâce en partie à la nouvelle association Bam Adebayo – Kel’el Ware.

Source texte : ESPN

