Dans un mois tout pile, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Un mois pour changer la suite de la saison, un mois pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et on poursuit la série du côté des Nets !

Sean Marks dans la lignée du Thunder

S’il est un projet qui marche actuellement en NBA, c’est celui du Thunder. Environ un demi-milliard de picks accumulés sur les quelques dernières saisons, avec à la clé des joueurs comme Luguentz Dort, Jalen Williams, Jaylin Williams, Chet Holmgren, Ousmane Dieng, entre autres. Des choix qui ont ensuite permis de récupérer des joueurs intéressants, comme Alex Caruso recruté contre Josh Giddey.

Aujourd’hui, l’équipe est l’une si ce n’est la meilleure de NBA. Une réussite qui crée forcément des envies ailleurs, et c’est à Brooklyn qu’une stratégie similaire à celle du Thunder a été adoptée. Avec pour point de départ les transferts de Kyrie Irving à Dallas et de Kevin Durant à Phoenix. Le projet s’est poursuivi avec l’envoi de Mikal Bridges chez les Knicks pour récupérer d’autres choix supplémentaires. On note également l’opération avec Houston pour récupérer les choix de Draft préalablement envoyés dans le Texas. Au total, à l’heure où ces lignes sont écrites, Brooklyn possède 6 choix à la Draft 2025, dont 4 au premier tour. Et l’idée n’est de pas s’arrêter là.

Dennis Schröder est parti chez les Warriors contre trois seconds tours de Draft et De’Anthony Melton. Dorian Finney-Smith est parti jouer avec LeBron James à Los Angeles pour 3 autres seconds tours de Draft. En gros : il n’y a pas de petites économies… et ce n’est pas fini.

Certains joueurs de l’effectif sont ouvertement disponibles pour un transfert, l’idée est simple : récupérer encore plus de choix de Draft. L’appétit vient en mangeant comme dirait l’autre. En tête, on pense bien sûr à Cam Johnson.

Cam Johnson, départ imminent ?

Indiana aurait manifesté un clair intérêt depuis plusieurs jours. Souci : Brooklyn ne veut que des choix de Draft. Selon Sports Illustrated, la franchise attend a minima deux premiers tours de Draft pour envoyer son ailier-fort très prisé. Toutefois, on imagine que récupérer d’autres noms qui peuvent être bazardés ailleurs est aussi une possibilité de dernière minute. De plus, les Pacers ont déjà lâché 3 premiers tours de leur besace lorsqu’ils ont récupéré Pascal Siakam. Il faudrait peut-être monter une opération à 3 pour récupérer un package préférentiel.

Toutefois, Jake Fischer (insider NBA) a nuancé cela en expliquant qu’en interne, les Nets n’auraient pas la pression quant à un deal de Cam Johnson. S’il ne part pas cet hiver, ce sera cet été pour un tarif plus ou moins similaire. D’autant plus qu’à l’heure actuelle, les Pacers ne sont pas les seuls intéressés : Memphis, Orlando, Sacramento et le Magic sont aussi en surveillance active sur le dossier. De quoi créer de la concurrence pour avoir le meilleur retour ? C’est sans doute l’objectif.

D’autres pistes ?

D’Angelo Russell ne devrait pas être transféré, la proximité de son arrivée à Brooklyn étant sur le papier trop petite pour être envoyé de nouveau ailleurs. Concernant Nic Claxton, il fait partie des intouchables. Toujours du côté des noms qui n’apparaissent pas tant dans les rumeurs : Cam Thomas.

En définitive, tout risque vraiment de tourner autour de Cam Johnson. Et sans doute que d’autres transferts découleront, à Brooklyn comme ailleurs, de l’aboutissement de celui-ci.