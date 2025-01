Cette semaine, c’est celle de la NBA à Paris, oui, mais aussi de la désormais traditionnelle Rivals Week de janvier. Ce mardi soir, les deux premières des dix affiches programmées pour l’occasion ont lieu. Pour commencer, un derby de New York à 1h30 du matin.

Le programme NBA du soir :

1h30 : Raptors – Magic

1h30 : Heat – Blazers

1h30 : Nets – Knicks

4h00 : Nuggets – Sixers

4h30 : Lakers – Wizards

Le lancement de la Rivals Week

Deux matchs de la nuit font partie de la Rivals Week 2025 de la NBA, cette semaine ou des équipes et joueurs avec des historiques s’affrontent pour redonner un coup de peps à la routine de la saison régulière. La première affiche de cette semaine spéciale est le Nets – Knicks, qui aura lieu au Barclays Center à 1h30 du matin.

Il y a un monde, actuellement, entre les deux franchises de la Big Apple. Les coéquipiers de Jalen Brunson sont dans les hauteurs de l’Est et progressent match après match. Ils seront en back-to-back cette nuit après une belle victoire face aux Hawks lors du Martin Luther King Day. De l’autre côté, ceux de Cam Johnson enchaînent les trades dans le but de s’affaiblir. L’équipe vise clairement la loterie et sur le papier, ne serait pas malheureuse de perdre la rencontre du soir. Avantage Manhattan.

L’autre affiche supposée sentir la poudre est le Nuggets – Sixers. La bataille entre les deux meilleurs pivots au monde ces dernières années. Malheureusement, Joel Embiid ne sera pas présent, comme souvent cette saison, du fait d’une blessure au genou gauche. Le joueur de Philadelphie n’a pas joué à Denver depuis plus de cinq ans.

The 76ers play the Nuggets today. Joel Embiid is out.

The last time Embiid played in Denver:

▪️ Tom Brady was the Patriots QB

▪️ Todd Gurley was still on the Rams

▪️ Bradley Beal averaged 30 PPG

▪️ “Tiger King” and “The Last Dance” weren’t out yet

▪️ UK was still part of the EU pic.twitter.com/ljpplIfR4T

— Underdog (@UnderdogFantasy) January 21, 2025

Mais aussi…

Paolo Banchero va continuer à retrouver du rythme et sera cette fois en bugne à bugne avec Scottie Barnes.

Jimmy Butler est encore un joueur du Miami Heat, cela sera-t-il encore le cas à la fin de ce match face aux Portland Trail Blazers ?

Bilal Coulibaly en défense sur LeBron James, c’est une merveilleuse raison de mettre son réveil un petit peu plus tôt.

Les Français en lice

Rayan Rupert a rejoué en G League, mais peut-être foulera t’il le parquet de Miami !

En cas de blow-out, Pacôme Dadiet participera à la fête new-yorkaise face aux Nets.

Guerschon Yabusele sera en mission pour montrer à Nikola Jokic qui est le meilleur pivot du monde.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr >> LeBron James et Anthony Davis

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici