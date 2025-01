Les Clippers : peuvent-ils tenir ce rythme jusqu’en Playoffs ? Apéro TrashTalk

Le nouvel Apéro TrashTalk sur l’une des surprises de la saison en NBA. Les Los Angeles Clippers squattent le Top 5 de la Conférence Ouest depuis le début de la régulière et ne montrent aucun signe de perte de vitesse. Alors peuvent-ils se maintenir dans ces hauteurs jusqu’aux Playoffs ?

D’accord, les Los Angeles Clippers sortent d’une défaite assez hideuse contre les Chicago Bulls, mais il n’empêche que le début de saison est une grande réussite. James Harden joue comme un patron, Norman Powell et Ivica Zubac ne sont pas loin d’un niveau All-Star tandis que Nicolas Batum continue de montrer l’exemple aux plus jeunes. Le retour récent de Kawhi Leonard n’a pas semblé changer la trajectoire de l’équipe pour le moment alors parviendrons-t-ils à rester sur ces rails jusqu’à la fin de la saison ? C’est la question à laquelle Alex et Bastien ont essayé de répondre dans ce nouvel Apéro TrashTalk !