Gregg Popovich n’est pas du voyage des San Antonio Spurs à Paris. Depuis son accident vasculaire cérébral (AVC), le 2 novembre dernier, l’entraîneur mythique n’a pas retrouvé le banc de touche de son équipe. Selon R.C. Buford, le directeur général de la franchise, ce n’est qu’une question de temps.

Mitch Johnson, l’entraîneur intérimaire des San Antonio Spurs, réalise du bon travail depuis sa prise de poste. Mais il reste étrange de regarder le banc de touche et de ne pas y apercevoir Gregg Popovich, l’homme qui a pris les commandes de l’équipe en 1996.

Depuis son AVC survenu en novembre dernier, les seules nouvelles qui s’étaient ébruitées étaient positives, mais ne disait rien de son futur professionnel. Selon R.C. Buford, le directeur général de la franchise texane, l’entraîneur n’a pas terminé sa carrière. Une déclaration partagée par Maxime Aubin, journaliste pour L’Équipe :

“Il (Gregg Popovich) progresse chaque semaine. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais il reviendra à un moment donné.”

January 21, 2025

Victor Wembanyama et ses coéquipiers pourront encore profiter de quelques conseils d’un des plus grands coachs de l’histoire de la Grande Ligue.

Si cette absence a quelque chose de positif, c’est de montrer qu’avec de nouvelles têtes, les éperons sont toujours capables de s’améliorer et de se rapprocher, petit à petit, des ambitions du phénomène français.

Mitch Johnson devra sans doute céder sa place dans le futur, mais l’élève a appris et a montré qu’il avait l’étoffe pour, peut-être, devenir le prochain maître.

