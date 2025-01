Théo Maledon aura des offres en NBA la saison prochaine selon Tony Parker

Théo Maledon réalise une saison exceptionnelle avec l’ASVEL, le club de Tony Parker. Un cru qui, selon le président, restera unique. Il ne pense pas pouvoir conserver son meneur de jeu et l’imagine même retourner en NBA.

Guerschon Yabusele, depuis le début de son aventure aux Sixers, a souvent déclaré que les joueurs ayant la chance de vivre une deuxième histoire dans la Grande Ligue après un passage par l’Europe se comptaient sur les doigts d’une main. Et pourtant, son compatriote Théo Maledon semble être à une phalange de lui aussi décrocher cette opportunité.

Tony Parker, son président à l’ASVEL donnait une interview à RMC et après avoir dit que son joueur pourrait lutter pour le titre de MVP de l’Euroleague si le classement du club venait à s’améliorer, l’ancien meneur de jeu des Spurs a ouvert la porte à un retour de son poulain en NBA !

“J’aimerais qu’il (Théo Maledon) reste, mais c’est impossible. Il ira soit au Real Madrid, un gros club d’Euroleague, soit en NBA. Des General Managers m’appellent tout le temps pour se renseigner sur lui. Je pense qu’il aura des offres en NBA la saison prochaine.”

Théo Maledon a évolué quatre saisons dans la Grande Ligue et si ses débuts au Oklahoma City Thunder avaient nourri beaucoup d’espoirs, l’arrivée de Josh Giddey lors de sa deuxième année saison avait grandement diminué son temps de jeu. Ses piges aux Charlotte Hornets et aux Phoenix Suns par la suite ne lui ont pas ouvert beaucoup plus d’opportunités.

Mais si le joueur de l’ASVEL venait à faire son retour sur les terres de l’Oncle Sam, il n’aurait plus le même statut. Le meneur de 23 ans réalise une saison magnifique dans la banlieue lyonnaise avec 18,0 points et 4,5 passes de moyenne en Euroleague.

Source texte : RMCsport