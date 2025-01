Tony Parker : “Dans 2 ou 3 ans, Victor Wembanyama peut être le meilleur joueur NBA”

Cette semaine, avec les NBA Paris Games, tous les yeux sont évidemment rivés sur Victor Wembanyama. Le phénomène français voudra briller dans la capitale et confirmer sa belle progression cette saison. Une progression qui laisse entrevoir de très grandes choses pour les années à venir, et ce n’est pas Tony Parker qui dira le contraire.

Avec ses 24 points, 11 rebonds, 4 passes, 4 contres et 1 interception de moyenne cette année, Victor Wembanyama a franchi un cap supplémentaire après une première saison déjà historique pour un rookie. Un nouveau cap de franchi qui devrait lui permettre de devenir All-Star dans moins d’un mois à San Francisco, et de décrocher potentiellement une place All-NBA en fin de saison ainsi qu’un titre de Défenseur de l’Année.

Tout ça, alors que Wemby vient seulement de souffler ses 21 bougies au début du mois de janvier.

Considéré comme le présent mais surtout le futur de la NBA, Victor franchit les paliers à vitesse grand V et semble destiné à devenir un jour le meilleur joueur du monde. Et ce jour, il n’est pas très éloigné si l’on en croit Tony Parker (via RMC Sport).

“Il continue sa progression. Il a été Rookie de l’Année, et là il confirme dans sa deuxième année. Il a une progression constante et devrait être All-Star cette année. S’il continue comme ça, je pense qu’il peut être le meilleur joueur de la NBA dans 2-3 ans.”

TP, quadruple champion NBA et légende du basket français, a été témoin de l’évolution de Wemby avant même qu’il ne débarque en NBA, Victor passant notamment par l’ASVEL (le club détenu par Tony) entre 2021 et 2022. Pour Parker, aucun doute à avoir, Victor Wembanyama a tout ce qu’il faut en stock pour devenir le visage de la NBA des années 2030, quand le géant français sera dans son prime.

“Je pense qu’il peut avoir un gros impact, et avoir son ère à lui. Il est unique, il va créer sa propre histoire, et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas créer sa propre dynastie à lui, à sa façon. Chaque joueur a eu sa personnalité, que ce soit Magic, Bird, Jordan, LeBron James, Steph Curry, ils ont tous amené quelque chose à notre sport, et je pense que Wemby peut le faire à sa façon.”

Possédant un profil d’alien avec ses 2m24, Wemby peut certes se heurter à un problème d’identification de la part des fans, mais Tony Parker estime que son côté unique est justement l’une des raisons pouvant permettre à Wemby de laisser une trace indélébile sur son sport. Mais pour cela, il faudra remporter le titre NBA, et pas qu’un.

“Ça passe par là. […] Pour qu’on se rappelle de lui, pour qu’on se dise que c’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, il va falloir qu’il gagne plusieurs titres, et qu’il crée sa dynastie à lui, avec son équipe.”

Il reste évidemment beaucoup de chemin à parcourir, autant individuellement que sur le plan collectif (les Spurs sont 12 à l’Ouest), mais on sait que Victor Wembanyama a pris l’habitude d’avancer vite, très vite.

Rendez-vous dans “2-3 ans” avec le statut de meilleur basketteur de la planète ?

Source texte : RMC Sport

🎙🏀 Tony Parker : ” Wembanyama continue sa progression. Je pense qu’il sera All-Star cette année. Il peut devenir le meilleur joueur de la NBA d’ici 2 ou 3 ans.” pic.twitter.com/Yh2aTr4JTA

— RMC Sport (@RMCsport) January 19, 2025

À lire également :