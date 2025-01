C’est la tradition quand des équipes NBA arrivent à Paris : elles prennent des photos devant la Tour Eiffel. Ce matin, ce sont Tyrese Haliburton et les Pacers (adversaires des Spurs de Victor Wembanyama lors des deux NBA Paris Games) qui ont posé devant le monument le plus connu de la capitale.

Faisant partie de Team USA lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tyrese Haliburton n’avait pratiquement pas vu le terrain mais par contre il avait vu la Tour Eiffel de ses propres yeux, contrairement à certains de ses coéquipiers des Pacers qui découvrent Paname aujourd’hui. Pour Obi Toppin et quelques autres, c’est donc une grande première. “S’il y avait une balle bloquée au sommet, je pourrais aller la chercher” a même lâché Obi, gros dunkeur et surtout gros blagueur.

Tyrese Haliburton a profité de l’événement pour rappeler à ses copains qu’il était le seul à détenir un tout petit morceau de la Tour Eiffel. En effet, à l’intérieur de sa médaille d’or remportée avec Team USA aux JO de Paris, se trouve un morceau de 18 grammes du monument le plus célèbre de la capitale. Joli flex !

Outre leur passage à la Tour Eiffel, les Pacers ont également réalisé ce mardi leur premier entraînement au Palais des Sports Marcel Cerdan.

Ils affronteront les Spurs lors des NBA Paris Games ce jeudi 23 et ce samedi 25 janvier.

