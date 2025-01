Matchs NBA à Paris, l’historique complet

Cela ne vous a pas échappé, la NBA est à Paris cette semaine avec deux matchs Spurs – Pacers au programme. L’occasion de revenir sur l’historique des rencontres ayant eu lieu dans la capitale depuis 1994, première année où la Grande Ligue a posé ses valises en France pour un match NBA.

La NBA à Paris, une relation qui dure depuis 30 ans

Les matchs NBA à Paris

Pré-saison :

18 octobre 1994 : Warriors – Hornets (132-116)

8 octobre 2003 : Grizzlies – Spurs (93-105)

9 octobre 2008 : Nets – Heat (100-98)

6 octobre 2010 : Knicks – Wolves (100-106)

C’est au milieu des années 1990, le 18 octobre 1994 pour être précis, que la NBA a offert son premier match au public français à Paris. Un Warriors – Hornets réunissant des grands noms sur le parquet de Bercy : Latrell Sprewell, Chris Mullin, Tim Hardaway, Manute Bol, Larry Johnson, Muggsy Bogues ou encore Robert Parish. Tout ça devant plus de 15 000 fans !

Après cette première rencontre historique pour la NBA en France, trois autres matchs de pré-saison seront organisés à Paris durant les années 2000. Un Grizzlies – Spurs avec Tony Parker en superstar, lui qui était devenu le premier Français champion NBA quelques mois plus tôt. Un Nets – Heat permettant de voir Dwyane Wade et Vince Carter en action. Et enfin un Knicks – Wolves avec Amar’e Stoudemire en tête d’affiche.

Saison régulière :

24 janvier 2020 : Bucks – Hornets (116-103)

19 janvier 2023 : Bulls – Pistons (126-108)

11 janvier 2024 : Nets – Cavaliers (102-111)

23 janvier 2025 : Spurs – Pacers

25 janvier 2025 : Pacers – Spurs

Il y a cinq ans quasiment jour pour jour, la NBA posait pour la première fois ses valises en France dans le cadre d’un match de saison régulière. L’affiche ? Les Bucks du MVP Giannis Antetokounmpo face aux Charlotte Hornets, où évoluait alors Nicolas Batum et dont Michael Jordan – présent sur place – était le propriétaire. Un moment forcément à part pour le public français, même si la joie a rapidement laissé place au choc quand on a appris le décès de Kobe Bryant deux jours plus tard.

COVID oblige, la NBA a suspendu ses matchs à Paris en 2021 et 2022, avant de revenir en 2023 pour une affiche historique entre deux franchises légendaires : Bulls et Pistons. Sachant que Zach LaVine n’est pas Michael Jordan et que Killian Hayes n’est pas Isiah Thomas, le match n’a pas fait rêver grand monde, mais au moins la NBA était de retour en France. En 2024, ce sont les Nets et les Cavs d’un énorme Donovan Mitchell (45 points) qui ont ambiancé l’Accor Arena.

NBA Paris Game 2024 : de la baston, Mitchell en feu et Ronaldo, récit d’une soirée unique

Donovan Mitchell dropped a new SEASON-HIGH at #NBAParis to secure the win over the Nets! 🕷️🇫🇷

🔥 45 PTS (21 in 4Q)

🔥 12 REB

🔥 6 AST

🔥 4 STL pic.twitter.com/FTKsgPLhZD

— NBA (@NBA) January 11, 2024

Open McDonald’s :

18 octobre 1991 : Lakers – Limoges CSP (132-101)

19 octobre 1991 : Lakers – Montigalà Joventut (116-114)

17 octobre 1997 : Bulls – PSG Racing (89-82)

18 octobre 1997 : Bulls – Olympiakos (104-78)

Deux des franchises les plus iconiques de la NBA sont venues en France durant les années 1990, pas pour jouer l’une contre l’autre mais pour participer au McDonald’s Championship, compétition opposant des équipes NBA à des équipes titrées provenant des quatre coins du globe (Europe, Océanie, Amérique du Sud).

En 1991, ce sont les mythiques Lakers de Magic Johnson qui ont foulé le parquet de Bercy pour deux matchs. Ils sont ainsi devenus la première équipe NBA à jouer en France. Six années plus tard, alors que la Grande Ligue a explosé en popularité à travers la planète, c’est l’immense Michael Jordan qui est venu à Paname avec ses Bulls (cinq fois champions NBA à l’époque). Un moment all-time pour le basket en France. MJ a notamment affronté le PSG Racing de Stéphane Risacher, le papa de Zaccharie.

Autres :

5 octobre 2006 : Spurs – ASVEL à Villeurbanne (115-90)

8 octobre 2006 : Spurs – Maccabi Tel-Aviv (97-84)

Durant l’ascension de Tony Parker avec les Spurs, la NBA a voulu maximiser la popularité du Frenchie en organisant deux matchs en France avant la saison 2006-07. Le premier à Villeurbanne face à l’ASVEL (le club que détient actuellement TP), et le second à Paris contre le Maccabi Tel-Aviv.

L’occasion pour Tony de confirmer son nouveau statut de fiancé d’Eva Longoria All-Star devant le public français avec deux perfs à 26 et 27 points, et de faire oublier son… dunk raté.

