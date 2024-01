Source image : The Last Dance

Pour se chauffer avant le NBA Paris Game de ce jeudi, rien de mieux que de revenir sur les anciens matchs organisés par la Grande Ligue dans la capitale. Et quand on parle de la NBA à Paris, impossible de ne pas mentionner l’Open McDonald’s 1997, quand Michael Jordan et les Bulls ont affronté le PSG Racing Basket d’un certain Stéphane Risacher.

Bien avant que Zaccharie Risacher n’enflamme les parquets du championnat de France jusqu’à se positionner dans le Top 3 des mock drafts NBA, il y avait Stéphane. Stéphane Risacher, son papa.

En 1997, Risacher fait partie des meilleurs éléments du PSG Racing. Il aide le club parisien à remporter le titre de champion de France cette année-là tout en accédant aux demi-finales de la Coupe Saporta, aux côtés de joueurs comme Richard Dacoury, J.R. Reid et Éric Struelens. Cerise sur le gâteau, Stéphane est même élu MVP du All-Star Game français la même saison. Autant dire qu’il vit sa meilleure vie sur les parquets de basket. Mais le meilleur – justement – est encore à venir.

Grâce à sa très belle campagne sur la scène française comme européenne, le PSG Racing de Bozidar Maljkovic se qualifie pour l’Open McDonald’s 1997. De l’autre côté de l’Atlantique, ce sont les mythiques Bulls de Michael Jordan qui ont été champions quelques mois auparavant, et qui font ainsi le déplacement à Paris pour disputer le mini-tournoi (en compagnie également de l’Olympiakos, de Barcelone, du Benetton Trévise, et du club argentin d’Atenas). Et le 18 octobre 1997, les Bulls et le PSG Racing se croisent sur le parquet du Palais Omnisports de Bercy.

C’est le Jour J pour Stéphane Risacher et ses copains.

Si Scottie Pippen et Dennis Rodman ne sont pas de la partie côté Bulls, la présence de la star planétaire qu’est Jordan suffit évidemment à enflammer le public parisien. La popularité de MJ est alors au sommet, lui qui vient de guider Chicago vers un cinquième titre NBA au mois de juin. Passé par le plateau de “Nulle Part Ailleurs” deux jours auparavant, où il a été reçu “comme un président de la République” pour reprendre les mots de George Eddy, Jojo profite de son expérience dans la capitale mais n’est pas là non plus pour faire des cadeaux. Au contraire : “Aucune équipe NBA n’a perdu l’Open McDonald’s, on ne veut pas être la première, alors il faudra être concentré comme en Playoffs” balance un MJ déterminé avant le match.

Le match, il va être serré. Quasiment de bout en bout. Sous les yeux du premier ministre Lionel Jospin, assis aux côtés du boss de la NBA David Stern, le PSG Racing se défend bien grâce notamment à la contribution de Stéphane Risacher. Réputé pour sa polyvalence et ses capacités défensives, Risacher s’illustre : il se permet un spin-move sur Michael Jordan himself sur l’un de ses premiers ballons et marque 14 points au total face aux Bulls. Mais surtout, Stéphane se retrouve à défendre sur MJ, les yeux dans les yeux. L’opportunité d’une vie.

“Il m’a chambré sur les deux premiers shoots qu’il a pris quand je défendais sur lui et il les a ratés. Après, il ne m’a plus rien dit, mais il m’a mis dans le vent pendant 3’30. Je préfère quand il cause.” – Stéphane Risacher

Faut croire que Jordan n’a plus trop parlé par la suite car MJ finira le match avec 28 points pour guider les Bulls vers une victoire serrée 89-82. Ce n’est pas passé loin pour le PSG Racing, qui peut même nourrir quelques petits regrets au vu du scénario de la rencontre. En effet, les Parisiens n’étaient qu’à cinq points de Chicago dans les dernières minutes, et auraient même pu recoller s’ils n’avaient pas eu les mains moites.

Mais au final, l’essentiel est de toute façon ailleurs.

Parmi tout ce qu’a vécu Stéphane Risacher dans sa carrière, de la victoire en championnat de France à la médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2000 tout en passant par les titres remportés à l’étranger, ce match du 18 octobre 1997 à Bercy reste forcément comme un moment à part.

Le papa de Zaccharie fait partie de ceux qui peuvent dire “J’ai affronté Michael Jordan dans ma carrière”. Et ça quand même, c’est quelque chose !

“J’ai joué contre le meilleur joueur de tous les temps, mon idole, une icône, un Dieu vivant. J’ai joué contre des mecs forts dans ma vie, mais ça, ça n’a même pas de nom.” – Stéphane Risacher

Sources déclarations : Basket-Retro et Basket Europe

