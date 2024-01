Tyrese Haliburton (Pacers) sera réévalué dans 2 semaines, grosse blessure évitée

OUF ! Après les images qui nous ont fait flipper la nuit dernière, Tyrese Haliburton a finalement évité le pire. La star des Pacers a en effet quitté le parquet porté par ses coéquipiers, de quoi mettre tout l’Indiana sous tension. L’IRM a livré son verdict : il souffre d’une blessure musculaire à la cuisse, et sera réévalué dans deux semaines.

Une glissade et tout s’arrête. Les Pacers ont eu très peur hier, quand leur leader Tyrese Haliburton s’est écroulé suite à une mauvaise glissade. Un geste absolument pas maitrisé, et un joueur qui reste au sol avant d’être finalement évacué aux vestiaires sans mettre pied à terre. Forcément, une blessure sérieuse est envisagée, d’autant plus qu’un examen IRM est d’office prévu et annoncé par la franchise.

Finalement, après avoir effectué l’IRM, les résultats sont moins graves que ce que pouvaient laisser penser les images. Tyrese Haliburton souffre d’une douleur musculaire au niveau de la cuisse, de grade 1, c’est à dire le moins grave. Adrian Wojnarowski annonce que le joueur sera réévalué dans deux semaines, et pourrait donc faire son retour à compter de cette date dans le meilleur des cas. Le pire, une déchirure partielle ou complète du muscle, est évité. Et c’est tant mieux pour tout le monde, puisque le meneur est l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison et illumine le jeu de son équipe.

