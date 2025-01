Privés de plusieurs joueurs importants dont Draymond Green, les Warriors ont pris très cher face aux Celtics cette nuit (défaite 125-85). Un revers qui a de quoi inquiéter en vue des prochaines échéances. Pour Stephen Curry, l’objectif est clair : ne pas couler en attendant le retour des blessés.

40 points d’écart, pire défaite à domicile dans l’ère Steve Kerr, et 11e revers au Chase Center alors qu’on n’est qu’à la mi-saison.

Les Warriors – en galère depuis fin novembre – ont peut-être touché le fond en cette saison 2024-25. À moins qu’ils continuent de creuser lors des prochains matchs, qu’ils devront jouer sans Draymond Green et sans Jonathan Kuminga.

“Cette série de six à huit matchs (à venir), elle peut définir notre saison” a déclaré Stephen Curry après l’humiliation face aux Celtics. “On va voir comment on répond et comment on peut tirer avantage de cette série (six des sept prochains matchs sont à domicile, ndlr.). Ce soir, c’était pas bon, merci Captain Obvious. Mais l’idée que nous puissions nous maintenir à flot en attendant le retour de certains blessés, cela peut sauver ou briser notre saison.”

Les Warriors devraient pouvoir récupérer Brandin Podziemski (absent depuis fin décembre) et Kyle Anderson (forfait les deux derniers matchs) très prochainement, mais ils n’arriveront pas à compenser l’absence de Draymond et Kuminga. On sait ce qu’apporte Green, leader vocal et défensif de l’équipe ainsi que playmaker en attaque, tandis que JK amène une dimension athlétique des deux côtés du terrain (et 17 points par match) qui manque cruellement aux Warriors en ce moment.

Possédant un bilan tout juste à l’équilibre (21 victoires – 21 défaites) et 11e à l’Ouest, les Warriors n’ont pas de marge d’erreur. Ils ont huit matchs à jouer d’ici à la trade deadline du 6 février prochain, dont six à la maison. Dans le lot, il y a quasiment que des adversaires abordables ainsi que des concurrents directs de l’Ouest.

Les 8 prochains matchs des Warriors

@ Kings

Bulls

Lakers

Jazz

Thunder

Suns

Magic

@ Jazz

Selon les résultats des Warriors lors de ces rencontres, on y verra plus clair sur les réelles ambitions que peut nourrir Golden State pour la deuxième partie de saison.

