Lors de sa dernière escapade parisienne, Tyrese Haliburton est tombé amoureux du tennis de table et plus particulièrement de Félix et Alexis Lebrun. Une romance qui a dépassé l’été olympique puisque de retour dans la capitale, le meneur des Indiana Pacers a fait une nouvelle déclaration aux pongistes montpelliérains.

Après les Jeux olympiques, on ne pensait plus pouvoir mettre Tyrese Haliburton et les frères Lebrun dans la même phrase, mais c’était sans compter sur le retour du joueur des Indiana Pacers dans la capitale française. En conférence de presse, la veille du premier des deux NBA Paris Games, le meneur de jeu s’est à nouveau emballé lorsqu’il a eu l’occasion de parler de Félix et Alexis !

“Je les suis toujours, je disais aux autres gars à quel point ils étaient bons. Je ne sais pas si je les verrais, mais j’en serai heureux. C’était très cool aux Jeux olympiques de voir d’autres sports. Les frères Lebrun étaient incroyables.”

Tyrese Haliburton à propos de @felixlebrun34 et @AlexisLebrun15 :

“Je les suis toujours, je disais aux autre gars à quel point ils étaient bons. Je ne sais pas si je les verrais, mais j’en serai heureux” 🏓🏓🏓 pic.twitter.com/ieAu2yqv12

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) January 22, 2025

En effet, lors de son séjour parisien en août dernier, comme son coéquipier Anthony Edwards, Tyrese Haliburton avait découvert un amour pour le tennis de table. Le meilleur passeur de NBA la saison dernière avait même nommé spécifiquement les deux meilleurs pongistes français les qualifiant “d’électrique”.

The Lebrun brothers are electric

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) July 29, 2024

Il reste quelques jours pour organiser une rencontre entre deux mondes bien différents, mais qui n’ont cessé de se rapprocher depuis l’été dernier. Les deux frères étant également des amateurs de basket-ball. Leur interview sur TrashTalk est d’ailleurs à retrouver ici !